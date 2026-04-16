Una Semana Santa entre tradiciones y fiestas en Plenas

Plenas disfrutó de varias actividades durante la Semana Santa. Un grupo de personas de una peña realizó una andada hasta la peña Lavanto. El sábado hubo un tardeo en la nave, donde la comisión preparó música y bingo. También se celebraron las misas con el Monumento adornado y preparado para la ocasión. Y el Domingo de Resurrección se realizó la ‘Enramada’. Como todos los años siguiendo la tradición, los chicos enraman a las chicas con ramos de carrasca y chuches que cuelgan en sus ventanas. Luego todos juntos hacen un recorrido por todo el pueblo para ir a buscar la rosca y tomar algo.

Andada hasta la peña Lavanto. / SERVICIO ESPECIAL

Yincana

Plenas acogió el martes 31 de marzo una yincana de Semana Santa en la que los chicos y las chicas participantes recorrieron el pueblo buscando pistas, y luego siguieron jugando en el local del horno, pasado una mañana amena y entretenida.