Tradición, música y arte para recordar a Goya

Fuendetodos volvió a rendirse a la figura de Francisco de Goya con la celebración, los días 27 y 28 de marzo, de la 12ª edición de su Fiesta Goyesca, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio. Durante dos jornadas, la localidad se transformó en un escenario de evocación histórica en el que se dieron la mano el arte, la tradición, la música, el teatro y la implicación vecinal. Organizada por el Ayuntamiento de Fuendetodos con la colaboración de la Asociación Goyescos de Fuendetodos, la propuesta volvió a poner en valor el vínculo del pueblo con su vecino más universal.

Nacho del Río y Beatriz Bernad, junto a Augusto González dando vida a Goya. / SERVICIO ESPECIAL

El grueso de la programación se concentró en la jornada del sábado 28, cuando tuvo lugar el nombramiento de los Majos de Fuendetodos 2026. En esta ocasión, el reconocimiento fue para los cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad, dos figuras destacadas de la cultura aragonesa.

Recreación de uno de los famosos cuadros del pintor aragonés. / SERVICIO ESPECIAL

A continuación, la casa natal de Goya acogió una de las escenas más esperadas del programa: la recreación del nacimiento del pintor. La representación, bajo el título El aire, el oro y la rasmia, corrió a cargo de intérpretes de Oregón TV y contó con Augusto González Emperador encarnando a Francisco de Goya.

Actores de Oregón TV recrearon este año el nacimiento del pintor. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada prosiguió con la escenificación del bautizo del niño Francisco en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Ya a mediodía llegó otro de los momentos más vistosos y reconocibles de la fiesta: los cuadros vivientes. En la iglesia hundida y en la plaza de España, la Asociación Cultural Goyescos de Fuendetodos volvió a transformar algunas de las obras más célebres del artista en escenas en vivo.

La programación se completó con música, baile goyesco participativo, migas populares, actividades familiares, exhibición de aves rapaces y un concierto gratuito de clausura a cargo de La Otra Oreja, grupo tributo a La Oreja de Van Gogh.

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Más allá del programa festivo, la Fiesta Goyesca volvió a evidenciar que se trata de una iniciativa que va mucho más allá de una simple celebración. Es una propuesta colectiva que implica al ayuntamiento y a buena parte del municipio en la tarea de mantener viva la memoria de Goya y proyectar su legado.