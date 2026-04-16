Las tradiciones se viven de forma intensa en Belchite

Belchite celebró del 4 al 7 de abril las fiestas de Nuestra Señora del Pueyo. Los actos comenzaron el sábado con un recorrido de caza, torneo de pádel, lanzamiento de jamón, gigantes y cabezudos y concursos de pesaje y pasta. Por la tarde hubo concursos de DJ, cucañas, guiñote y rabino, y por la noche vaca de fuego y orquesta.

Los vecinos disfrutaron el domingo de hinchables y simuladores de coches. Por la tarde hubo encierro de reses y tardeo con Poetas D’Calle. Por la noche, macro disco móvil.

El lunes comenzó con cucañas infantiles y carrera de cintas, por la tarde hubo campeonatos de futbolines y ping-pong, concurso de postres y espectáculo de jotas, y por la noche, tuvo lugar de nuevo una macro disco móvil.

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Por último, el martes se celebró la tradicional romería al Santuario de Nuestra Señora del Pueyo. Hubo concursos de decoración de remolques, sangría y pesaje. La jornada finalizó con un pasacalles por el Pinar con la charanga.