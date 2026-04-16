FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PUEYO
Las tradiciones se viven de forma intensa en Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite celebró del 4 al 7 de abril las fiestas de Nuestra Señora del Pueyo. Los actos comenzaron el sábado con un recorrido de caza, torneo de pádel, lanzamiento de jamón, gigantes y cabezudos y concursos de pesaje y pasta. Por la tarde hubo concursos de DJ, cucañas, guiñote y rabino, y por la noche vaca de fuego y orquesta.
Los vecinos disfrutaron el domingo de hinchables y simuladores de coches. Por la tarde hubo encierro de reses y tardeo con Poetas D’Calle. Por la noche, macro disco móvil.
El lunes comenzó con cucañas infantiles y carrera de cintas, por la tarde hubo campeonatos de futbolines y ping-pong, concurso de postres y espectáculo de jotas, y por la noche, tuvo lugar de nuevo una macro disco móvil.
Por último, el martes se celebró la tradicional romería al Santuario de Nuestra Señora del Pueyo. Hubo concursos de decoración de remolques, sangría y pesaje. La jornada finalizó con un pasacalles por el Pinar con la charanga.
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