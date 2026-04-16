Visita de Puebla de Albortón a la Real Maestranza

El Ayuntamiento de Puebla de Albortón organizó el pasado 7 de abril la salida cultural anual dirigida al vecindario del municipio, que en esta edición tuvo como destino la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. La iniciativa, ya consolidada como una de las actividades más esperadas del calendario local, volvió a reunir a personas de todas las edades en una jornada marcada por la convivencia y el interés por el patrimonio histórico.

Una treintena de asistentes fueron recibidos por el secretario Armando Serrano, guía especializado, quien ofreció una detallada y amable visita por las instalaciones de la Real Maestranza de Caballería, institución con siglos de historia vinculada a la formación en valores como la disciplina, el honor y la defensa de la monarquía.

Durante el recorrido, se pudo conocer de primera mano tanto la arquitectura del edificio como la relevancia histórica de la institución, así como algunas curiosidades sobre su papel a lo largo del tiempo. La actividad despertó gran interés entre los participantes, quienes valoraron muy positivamente la oportunidad de acercarse a un espacio habitualmente desconocido para el público general. La visita dejó un balance muy satisfactorio tanto para los asistentes como para la organización.

Desde el ayuntamiento se ha destacado el éxito de participación, y se ha reafirmado el compromiso de seguir impulsando este tipo de actividades culturales que fomentan la convivencia, el aprendizaje y el orgullo por el entorno y la historia.

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Sin duda, una experiencia que vuelve a poner de manifiesto el valor de la cultura como punto de encuentro para toda la comunidad.