JORNADAS CULTURALES EN ZARAGOZA
Visita de los vecinos de Moneva al Paraninfo y Museo de Ciencias
La Crónica del Campo de Belchite
El grupo formado por la biblioteca de Moneva y la Asociación Cultural El Reguero realizó el mes pasado dos visitas culturales en Zaragoza.
Por un lado, el 3 de marzo visitaron el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, conociendo su historia y arquitectura. Y una semana más tarde, el martes 10, acudieron al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, donde disfrutaron de una colección de fósiles relacionados con la evolución de la vida. En especial, les hizo ilusión ver los fósiles Ammonoideo y Porífera procedentes del volcán de Moneva, su pueblo. Ambas actividades contaron con una participación muy activa. Fueron jornadas de convivencia y aprendizaje cultural.
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
- Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta
- El dinero que se ahorrarán los aragoneses con la apertura de la AP-68 a partir de noviembre