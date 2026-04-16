Visita de los vecinos de Moneva al Paraninfo y Museo de Ciencias

El grupo formado por la biblioteca de Moneva y la Asociación Cultural El Reguero realizó el mes pasado dos visitas culturales en Zaragoza.

Disfrutaron de la colección de fósiles. / SERVICIO ESPECIAL

Por un lado, el 3 de marzo visitaron el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, conociendo su historia y arquitectura. Y una semana más tarde, el martes 10, acudieron al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, donde disfrutaron de una colección de fósiles relacionados con la evolución de la vida. En especial, les hizo ilusión ver los fósiles Ammonoideo y Porífera procedentes del volcán de Moneva, su pueblo. Ambas actividades contaron con una participación muy activa. Fueron jornadas de convivencia y aprendizaje cultural.