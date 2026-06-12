Casi 300 ciclistas recorrerán la comarca en la CB Bike

La Comarca Campo de Belchite se prepara para vivir este sábado 13 de junio una de las grandes citas deportivas del calendario aragonés con la celebración de la CB Bike 2026, que reunirá en Lécera a 277 ciclistas dispuestos a recorrer algunos de los paisajes más singulares del territorio.

La prueba contará este año con una destacada participación en sus dos modalidades. En total, 219 corredores tomarán la salida en BTT y 58 lo harán en gravel, consolidando la CB Bike como una propuesta ciclista cada vez más atractiva para quienes buscan combinar deporte, naturaleza y territorio.

Los participantes han podido escoger entre distintos recorridos adaptados a diferentes niveles. La ruta larga BTT, de 73 kilómetros, y la ruta larga gravel, de 75 kilómetros, compartirán buena parte de su espíritu: descubrir la Comarca Campo de Belchite a través de caminos, pistas y enclaves de alto valor paisajístico. Además, la prueba contará también con recorridos cortos en BTT y gravel, pensados para quienes quieran disfrutar de la experiencia con una distancia más accesible.

Entre los puntos clave del trazado destacan la iglesia de Santa María Magdalena de Lécera, la Virgen del Olivar, Las Cucutas, uno de los enclaves más elevados de la comarca, el Embalse de Moneva, el entorno del Aguasvivas, la presa, Samper de Salz y Lagata. Un recorrido que permitirá a los ciclistas atravesar algunos de los paisajes más representativos de la zona, desde espacios esteparios hasta parajes vinculados al agua, la historia y la vida rural.

Día para compartir

La jornada irá mucho más allá de lo deportivo. Además de los corredores, 350 personas se han apuntado a la comida popular, y a ello se suma la implicación de unas 60 personas voluntarias, cuya colaboración será fundamental para el buen desarrollo de la prueba en tareas de organización, apoyo en ruta, avituallamientos, señalización y atención a los participantes.

Como complemento, también se han organizado visitas guiadas a la iglesia de Santa María Magdalena de Lécera, que permitirán a corredores y acompañantes acercarse al patrimonio del municipio y completar la jornada con una propuesta cultural. Las visitas se celebrarán a las 10:00 y a las 11:30 horas.

Alianzas locales

El evento, impulsado por la Comarca Campo de Belchite, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Lécera, que colabora activamente en su organización. Además, la prueba suma la colaboración del Club Ciclista Peñispera (Lécera) y del Club de Gravel de Aragón Tvrma, que se han incorporado al desarrollo y apoyo de esta nueva edición.

La CB Bike 2026 cuenta también con el patrocinio de Trek Zaragoza, Lubiclean, Delcampo & Más, MGS Seguros, Vela Colchones, Arruabarrena y Embou. A ellos se suman Belxical y Ciaries, dos empresas del territorio cuya implicación permite poner en valor la colaboración con la Comarca Campo de Belchite en iniciativas clave para la dinamización del entorno y la recuperación de patrimonio cultural, como el proyecto de rehabilitación de la antigua vía ferroviaria entre Zaragoza y Utrillas, que se va a habilitar como pista ciclable.

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La CB Bike continúa consolidándose como una cita que combina práctica deportiva, naturaleza y promoción del territorio. Esa invitación a descubrir la comarca se prolonga durante todo el año a través de Rutas a pedales, una plataforma que reúne una amplia red de itinerarios para BTT y gravel y anima a seguir explorando el territorio más allá del día de la prueba. Además, la experiencia puede completarse con propuestas de turismo activo como Campo de Belchite desde las alturas, que invita a descubrir el paisaje desde una nueva perspectiva a través de seis miradores en enclaves de alto valor medioambiental y cultural.