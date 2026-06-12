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5ª EDICIÓN DE LA TRAIL

Más de 400 corredores se ponen a prueba en Azuara

La Azuara Trail reunió a corredores y senderistas en el entorno del Valle del Río Cámaras.

La Azuara Trail reunió a corredores y senderistas en el entorno del Valle del Río Cámaras. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Azuara

Los azuarinos volvieron a calzarse las deportivas y a ponerse ropa de deporte para recorrer el Valle del Río Cámaras en la quinta edición de la Azuara Trail que se celebró el sábado 6 de junio. La prueba contó con dos recorridos 22K corriendo, y 12K corriendo o andando.

Récord de participación

Este año se superó el récord de inscritos con un total de 412 participantes, además de 89 acompañantes y 50 voluntarios.

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Desde la organización dan las gracias a todas las personas que han hecho posible una nueva edición de esta carrera tradicional: participantes, acompañantes, voluntarios y patrocinadores, ya que su apoyo, esfuerzo e ilusión son fundamentales para que este evento salga adelante cada año, especialmente gracias a Azuara Corre, Azuara Trail y Fartlecksport.

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