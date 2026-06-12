La AD Codina logra la permanencia

La Asociación Deportiva Codina ha puesto fin a la temporada 2025-2026 logrando con solvencia el objetivo de la permanencia en Primera Provincial. El conjunto codino ha finalizado el campeonato en una meritoria décima posición.

La clasificación final refleja el buen trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico y directiva durante toda la campaña.

Desde el club se valora especialmente el esfuerzo realizado por una plantilla que ha sabido competir en todos los campos, manteniendo el compromiso y la ilusión durante toda la temporada. La unión del vestuario y el apoyo de la afición han vuelto a ser dos de las señas de identidad de una entidad que continúa representando con orgullo el nombre de Codo por toda la provincia.

Con el curso ya finalizado, la directiva ha comenzado a trabajar en la planificación de la próxima temporada. Durante las próximas semanas se abordará la renovación de buena parte de la plantilla actual con el objetivo de mantener el bloque que tan buenos resultados ha ofrecido este año.

Asimismo, el club contempla la incorporación progresiva de jóvenes futbolistas procedentes de la cantera. La apuesta por los jugadores formados en el entorno de la entidad es una de las líneas de trabajo que se pretende reforzar de cara al futuro, ofreciendo oportunidades a los jóvenes y garantizando la continuidad del proyecto deportivo.

La afición codina puede afrontar el verano con optimismo. La permanencia se ha conseguido con margen suficiente, el equipo ha demostrado ser competitivo y existe una base sólida sobre la que seguir construyendo.

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La AD Codina ya mira al futuro con ilusión y con el objetivo de seguir creciendo sin perder la esencia que la ha convertido en una de las entidades deportivas más representativas de la comarca.