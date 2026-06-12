PRIMERA PROVINCIAL DE FÚTBOL SALA
La AD Codina logra la permanencia
La Crónica del Campo de Belchite
La Asociación Deportiva Codina ha puesto fin a la temporada 2025-2026 logrando con solvencia el objetivo de la permanencia en Primera Provincial. El conjunto codino ha finalizado el campeonato en una meritoria décima posición.
La clasificación final refleja el buen trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico y directiva durante toda la campaña.
Desde el club se valora especialmente el esfuerzo realizado por una plantilla que ha sabido competir en todos los campos, manteniendo el compromiso y la ilusión durante toda la temporada. La unión del vestuario y el apoyo de la afición han vuelto a ser dos de las señas de identidad de una entidad que continúa representando con orgullo el nombre de Codo por toda la provincia.
Con el curso ya finalizado, la directiva ha comenzado a trabajar en la planificación de la próxima temporada. Durante las próximas semanas se abordará la renovación de buena parte de la plantilla actual con el objetivo de mantener el bloque que tan buenos resultados ha ofrecido este año.
Asimismo, el club contempla la incorporación progresiva de jóvenes futbolistas procedentes de la cantera. La apuesta por los jugadores formados en el entorno de la entidad es una de las líneas de trabajo que se pretende reforzar de cara al futuro, ofreciendo oportunidades a los jóvenes y garantizando la continuidad del proyecto deportivo.
La afición codina puede afrontar el verano con optimismo. La permanencia se ha conseguido con margen suficiente, el equipo ha demostrado ser competitivo y existe una base sólida sobre la que seguir construyendo.
La AD Codina ya mira al futuro con ilusión y con el objetivo de seguir creciendo sin perder la esencia que la ha convertido en una de las entidades deportivas más representativas de la comarca.
Hinojosa entra en el ‘top 10’
La temporada continúa dejando buenas noticias para la sección de atletismo de la Asociación Deportiva Codina. En esta ocasión, el protagonista ha sido David Hinojosa Larrosa, que logró una destacada décima posición en la prueba de 5 kilómetros de la Carrera de la Policía, una de las citas deportivas más multitudinarias y reconocidas del calendario aragonés.
Desde la Asociación Deportiva Codina se valora muy positivamente este resultado, que se suma a otros obtenidos durante los últimos años por los integrantes de la sección de atletismo. Más allá de las clasificaciones, el club destaca la importancia de fomentar hábitos saludables, la práctica deportiva y la participación en actividades que contribuyan a promocionar el nombre de Codo fuera de nuestro municipio.
El crecimiento de esta sección refleja también la evolución de la propia asociación, que actualmente desarrolla actividades deportivas más allá del fútbol y ofrece a sus socios diferentes formas de disfrutar del deporte y de representar a la localidad.
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