Adecobel lleva la cultura de calidad a los pueblos

Las VII Jornadas Culturales Campo de Belchite de Adecobel continúan llenando de público espacios municipales en la nueva edición que comenzó en abril en Lagata y que concluirá en el mes de noviembre en Codo.

Este ciclo cultural, que ya es un referente en el calendario de la comarca y cuyo objetivo principal es dinamizar el territorio y ofrecer a vecinos y visitantes una oferta cultural de calidad, lleva actuaciones de nivel a iglesias, pabellones y espacios singulares de los municipios más pequeños de la Comarca Campo de Belchite.

La primera parada de estas jornadas tuvo lugar en abril en Lagata, con un espectáculo de música y poesía que abarrotó la iglesia parroquial. El pasado mes de mayo, Teatro Arbolé hizo las delicias de varias generaciones en Valmadrid con la obra de títeres Las aventuras de Pelegrín.

Samper del Salz se ha convertido en el epicentro de los hits de los 70 hasta la actualidad con la actuación el sábado 13 de junio del grupo de músicos aragoneses Bandido-Di versiones.

La música continuará centrando las jornadas culturales en los próximos meses en La Puebla de Albortón, Moneva, Letux y Codo.

Una apuesta por el talento km 0

Uno de los pilares fundamentales de esta séptima edición es la puesta en valor del talento local. Adecobel ha querido convertir parte de estas jornadas en un escaparate para los artistas del territorio, reforzando el sentimiento de pertenencia y dándoles la visibilidad que merecen.

Un claro ejemplo de esta apuesta son las actuaciones en Moneva, con el concierto de Los Gualdrapas de Azuara; en La Puebla de Albortón, con la participación de la Coral de Belchite; y en Codo, donde el pianista Jorge Delpón (Valmadrid) será el encargado de cerrar el ciclo.

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Con ello, se busca que los vecinos no solo disfruten de la cultura, sino que reconozcan y celebren el potencial artístico que nace dentro de la propia comarca.