Arte, música y productos de proximidad en Lagata

Lagata celebró en abril su tradicional Primavera Cultural. El sábado 18 se inauguró la exposición de oleos y acuarelas del artista López-Bernad en el Baúl de Lagata, que se pudo visitar hasta el 17 de mayo. Después tuvo lugar el concierto de piano El alma en vilo en la iglesia, seguido de un aperitivo en el pabellón municipal.

Vecinos y visitantes en torno al mercado. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, el festival rural Mercados en ruta hizo parada en Lagata. Fue una actividad festiva en la que productores, vecinos y visitantes volvieron a encontrarse en torno a los alimentos de proximidad y la vida rural, con un atractivo especial: vuelos en globo aerostático.

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Se celebró el concierto de piano ‘El alma en vilo’. / SERVICIO ESPECIAL

Para completar la Primavera Cultural de Lagata, el domingo 19 de abril se ofreció el cuentacuentos con títeres El cuento del cuento de la Bella Durmiente en el centro de interpretación.