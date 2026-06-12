ILUSTRACIONES DE AVES EN CODO
Arte y naturaleza se fusionan en las calles
La Crónica del Campo de Belchite
Las calles de Codo cuentan con un nuevo atractivo que une arte, naturaleza y divulgación ambiental. Varias paredes del municipio han sido decoradas con ilustraciones de aves esteparias características de la Reserva Ornitológica de El Planerón, uno de los espacios naturales más singulares de Aragón.
Las pinturas, realizadas por la artista Maya Vericad, muestran distintas especies que habitan en la estepa y, además de embellecer el casco urbano, sirven como señalización para guiar a vecinos y visitantes hacia El Planerón desde las diferentes entradas del pueblo.
La iniciativa ha sido impulsada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Codo para desarrollar este proyecto de interpretación ambiental. El objetivo es acercar la riqueza natural del entorno a quienes visitan la localidad y reforzar el vínculo entre el pueblo y uno de sus principales tesoros naturales.
Las ilustraciones ya pueden contemplarse en varios puntos estratégicos de Codo, convirtiendo un simple paseo por sus calles en una pequeña ruta para descubrir algunas de las aves más emblemáticas de la estepa aragonesa.
Una propuesta original que pone en valor el patrimonio natural de Codo y ayuda a orientar a los visitantes hacia El Planerón, un espacio de referencia para los amantes de la naturaleza.
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