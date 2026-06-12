Azuara y Moyuela miran al futuro desde sus cuevas

Moyuela y Azuara celebrarán del 3 al 5 de julio las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas: Cuevas, viviendas y bodegas como patrimonio vivo y motor rural, una propuesta que nace para situar en el centro un patrimonio tan singular como profundamente arraigado en la vida de ambos municipios. Durante tres días, estos espacios excavados en la tierra se convertirán en escenario de visitas, conversaciones, música, artes escénicas, talleres y proyecciones con un objetivo común: mirar a las cuevas no solo como herencia, sino como parte activa del presente y del futuro del medio rural.

Cartel de las jornadas. / SERVICIO ESPECIAL

Se trata de una primera edición con clara voluntad de continuidad, impulsada desde el trabajo de investigación, recuperación y puesta en valor que desde hace años se desarrolla en los dos pueblos. Las jornadas quieren reunir a vecinas y vecinos, abrir nuevas miradas sobre este legado arquitectónico y mostrar que las cuevas, viviendas y bodegas siguen ofreciendo posibilidades culturales, sociales e incluso económicas en un momento en el que el territorio busca nuevas formas de activación y arraigo.

Las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas están organizadas por los ayuntamientos de Moyuela y Azuara, con el impulso de Arcumo (Asociación para la Recuperación de las Cuevas de Moyuela), Arbir Malena y Aviroma, y cuentan con financiación de Adecobel a través de la línea Leader.

Crear comunidad

En la presentación de las jornadas en la Diputación de Zaragoza, la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, mostró su satisfacción por un proyecto «con esta profundidad y que pretende crear comunidad a la par que dar a conocer el patrimonio». Asimismo, puso en valor que propicia la creación de un «turismo de experiencia para el visitante, respetuoso con el medio ambiente y con las localidades, que a la larga puede favorecer el asentamiento de la población».

Por su parte, el presidente de Adecobel, Javier Lázaro, señaló que «entendemos que es muy importante para poner en valor nuestra identidad y la identidad de estos pueblos la colaboración entre los mismos municipios y los vecinos y vecinas y fomentar la convivencia».

Javier Roche, miembro de Aviroma, destacó que estas jornadas incluyen el acciones «como punto de encuentro entre la cultura, la memoria y el futuro rural» y uno de sus objetivos es «situar en el centro el patrimonio tan singular y mirar las cuevas como una parte activa del presente y del futuro».

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Moyuela, José Antonio Gadea, puso en valor el trabajo desarrollado por las distintas asociaciones «sin cuya labor, no habría sido posible» al tiempo que detallado el programa de las mismas.

Visitas, charlas y proyecciones

Uno de los ejes de las jornadas será la generación de conocimiento en torno a la arquitectura excavada y sus posibilidades contemporáneas. El programa incluye visitas guiadas a las cuevas de Moyuela el viernes 3 de julio, entre las 16.30 y las 18.30 horas, con salidas cada 30 minutos desde el Bar el Cordonero y con reserva previa. La propuesta permitirá acercarse sobre el terreno a este patrimonio y comprender mejor su singularidad, sus usos históricos y su potencial actual.

Esa dimensión divulgativa continuará el sábado 4 de julio en Azuara con una mesa redonda sobre experiencias en torno a las cuevas desde la vivienda, la cultura y el turismo, que se celebrará a las 12.00 horas en la Cueva del Tabaco. Participarán Manuel Pérez Corzán, Dulce Jiménez, de Hábitat Troglodita Almagruz, y Tomás García Píriz, director de la Cátedra Institucional de Arquitectura Excavada y Paisaje Cultural de la Universidad de Granada. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, la Cueva de los Roche acogerá la charla Arquitectura negativa, naturalmente bioconstrucción, que ampliará la reflexión sobre la vigencia y la actualidad de estas formas de habitar y construir.

El domingo 5 de julio, la programación regresará a Moyuela con la proyección de vídeos y recreaciones sobre las cuevas de la localidad y la ermita de Santa María de Allende, a las 13.00 horas en el Centro Social. Será una manera de cerrar el encuentro ampliando la mirada sobre este patrimonio desde la interpretación audiovisual y el relato compartido.

Flamenco y teatro

Junto a esa dimensión divulgativa, las jornadas también quieren explorar la capacidad de las cuevas como espacios para la creación y a través de la experiencia artística. El viernes 3 de julio, a las 20.15 horas, el mirador de las cuevas de Moyuela acogerá el concierto de Juan Pinilla, De cueva a cueva. De Granada a Moyuela.

La propuesta establece un diálogo entre dos territorios unidos por la arquitectura troglodita y convierte la música en un puente entre paisajes, memorias y tradiciones populares. Juan Pinilla, cantaor de flamenco, ha mantenido una estrecha relación con las cuevas de Sacromonte en Granada, lo que añade una capa adicional de significado y conexión entre ambas realidades. La misma arquitectura que nos une, nos habla a través de su música.

El sábado 4 de julio, a las 19.30 horas, la Cueva del Tabaco será escenario de Roma Umbra, un espectáculo de teatro de sombras en cueva a cargo de Valeria Guglietti, también con reserva previa. La elección de este formato no es casual: la realización de un espectáculo de teatro de sombras en una cueva nos relaciona directamente con el Mito de la Caverna de Platón, donde las sombras y las sensaciones vividas por los antiguos habitantes, probablemente iluminados por fuego, formaban parte de su experiencia cotidiana en estos espacios. La naturaleza del espectáculo intensifica esta conexión entre el espacio, el pasado y la percepción humana.

Unas jornadas para implicar al territorio

Otro de los valores de esta primera edición es su capacidad para implicar al territorio y hacer partícipes a quienes conviven con este patrimonio.

Las jornadas están dirigidas en primer lugar a las vecinas y vecinos de Moyuela y Azuara, pero también quieren atraer a habitantes de otras localidades que conservan conjuntos de cuevas y que pueden encontrar aquí un espacio de intercambio de experiencias, ideas y posibilidades de futuro. La propia organización ha subrayado que esta cita nace con vocación de continuidad y con el deseo de ir sumando a más pueblos aragoneses en próximas ediciones.

En esa línea se sitúa también el taller de acercamiento a la arcilla que impartirá Recreando Estudio Creativo el domingo 5 de julio a las 11.00 horas en el Centro Social de Moyuela, con reserva previa. Más allá de su carácter práctico, la actividad refuerza el vínculo entre materia, territorio y comunidad, e incorpora una dimensión participativa que encaja plenamente con el espíritu de las jornadas.

Además, la colaboración entre Moyuela y Azuara constituye en sí misma uno de los elementos más interesantes y fundamentales del proyecto.

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Las jornadas surgen del trabajo que ambos municipios vienen desarrollando para conservar sus cuevas y de la voluntad de unir esfuerzos para compartir experiencias y dar un mayor alcance a este patrimonio.