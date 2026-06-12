TENDRÁ LUGAR EL 13 DE JUNIO
Azuara recuerda la riada con un día de agradecimiento
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La Crónica del Campo de Belchite
Azuara
El Ayuntamiento de Azuara organiza el sábado 13 de junio un acto conmemorativo de la riada del año pasado para agradecer la labor de recuperación del pueblo con distintos eventos.
A las 12.00 horas habrá una exposición fotográfica, reparto de revista y entrega de obsequios en la plaza Paradero. A las 18.00 horas, se proyectará un vídeo-documental en la nave multiusos.
A las 19.00 horas, se ofrecerá la actuación musical de Mediterráneos Banda en la Plaza Paradero. A las 20.30 horas, habrá una merienda-cena para reponer fuerzas. Y a la 22.20 horas, se ofrecerá el espectáculo clandestino de Wakanda y DJ en la plaza Paradero.
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