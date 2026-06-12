PROYECTO ‘DZERCA’
Belchite apuesta fuerte por la energía verde
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite acogió la presentación del proyecto dzerca, una iniciativa de energía verde y de proximidad. Su objetivo es crear una red de plantas agrovoltaicas, combinando la instalación de paneles solares con la actividad agrícola para impulsar nuestro territorio.
El plan contempla un total de 7 plantas en la zona, que sumarán una potencia de 5,75 MW. De todas ellas, la instalación belchitense ya es una realidad totalmente construida, mientras que las otras seis se irán desarrollando próximamente.
Su finalidad es suministrar esta energía directamente a las empresas y pymes situadas a un radio de 5 km. Un modelo de autoconsumo local, sin peajes ni cargos, que supondrá un ahorro directo para los negocios y vecinos del municipio.
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