Campo de Belchite cierra una temporada llena de emociones

Los equipos de fútbol de la comarca terminaron sus respectivas temporadas. Comenzando por el CD Belchite 97 de 3ª RFEF, tras una temporada de altibajos y cierto sufrimiento, el equipo ha conseguido mantener la categoría y salvar las tres últimas posiciones de la tabla que condenaban al descenso. Así, el CD Belchite seguirá una temporada más en la difícil y complicada 3ª RFEF, la cual contará la próxima competición con los filiales de Real Zaragoza y SD Huesca.

En categoría regional, los representantes comarcales CB Belchite B, Inter Azuara 2020 y Lécera CD 2022 han terminado en posiciones dispares. El CB Belchite B, tras el año de parón, volvía a la competición con un discreto décimo cuarto puesto. El CD Lécera 2022, tras varios años de competición seguidos, se ha colocado en mitad de tabla, concretamente en la octava posición. Por último, el Inter Azuara 2020 conseguía ser tercero y optar al ascenso. Jugó la eliminatoria por el ascenso contra el Ágreda, consiguiendo empatar en los dos partidos a dos tantos. El empate se resolvió a favor del Ágreda que pasó al tener una mejor clasificación en la fase regular.