Campo de Belchite impulsa el bienestar vecinal

Más de 30 personas han participado ya en las Jornadas de Prevención, Salud y Bienestar del Campo de Belchite que comenzaron el 5 de junio en Plenas con un taller impartido por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y dotar a los vecinos de herramientas clave para el cuidado personal, se ha diseñado una programación en la que participan profesionales de cada área, y que concluirá el 20 de junio en Codo.

Taller impartido por la AECC en Plenas. / SERVICIO ESPECIAL

La segunda cita de las jornadas tuvo lugar en Moneva, el sábado 6, con una sesión sobre aromaterapia y meditación, y la tercera se desarrolló el jueves 11 en Azuara, donde Cruz Roja impartió un curso formativo sobre Prevención y Respuesta ante situaciones de Emergencia.

Este sábado 13, la terapeuta ocupacional Marina Joven imparte en Fuendetodos el taller Cuerpo y mente como forma de buen trato, para reconectar con el cuerpo y la mente como territorios de escucha, autocuidado y límites saludables. Por último, la educación alimentaria es el tema que se abordará el próximo 20 de junio en Codo para cerrar las jornadas.

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Este ciclo ha sido promovido por la Comarca Campo de Belchite y financiado por fondos Leader a través de Adecobel.