JORNADAS DE PREVENCIÓN Y SALUD
Campo de Belchite impulsa el bienestar vecinal
La Crónica del Campo de Belchite
Más de 30 personas han participado ya en las Jornadas de Prevención, Salud y Bienestar del Campo de Belchite que comenzaron el 5 de junio en Plenas con un taller impartido por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y dotar a los vecinos de herramientas clave para el cuidado personal, se ha diseñado una programación en la que participan profesionales de cada área, y que concluirá el 20 de junio en Codo.
La segunda cita de las jornadas tuvo lugar en Moneva, el sábado 6, con una sesión sobre aromaterapia y meditación, y la tercera se desarrolló el jueves 11 en Azuara, donde Cruz Roja impartió un curso formativo sobre Prevención y Respuesta ante situaciones de Emergencia.
Este sábado 13, la terapeuta ocupacional Marina Joven imparte en Fuendetodos el taller Cuerpo y mente como forma de buen trato, para reconectar con el cuerpo y la mente como territorios de escucha, autocuidado y límites saludables. Por último, la educación alimentaria es el tema que se abordará el próximo 20 de junio en Codo para cerrar las jornadas.
Este ciclo ha sido promovido por la Comarca Campo de Belchite y financiado por fondos Leader a través de Adecobel.
- Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
- Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
- Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
- Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció
- Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
- Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
- Eléctricas y silenciosas: así son las nuevas motos con las que la Guardia Civil patrulla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Las obras del Portillo cambian el tráfico desde el lunes: 26.000 vehículos deberán buscar rutas alternativas cada día en Zaragoza