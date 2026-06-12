Castañuelas y cultura en el teatro

El programa Aragón, tierra de cultura del Gobierno de Aragón llevó el domingo 31 de mayo al Teatro de Belchite el espectáculo Antológica Zarzuela. Un repaso por los grandes temas de este género que contó con las actuaciones de la soprano Vanesa García Simón, la mezzo-soprano Beatriz Gimeno, el tenor Nacho del Río, la jotera Beatriz Bernad, el grupo de baile Esencia de Aragón y el bailarín Miguel Ángel Berna, acompañados por los músicos Alberto Artigas, a la bandurria y laud; Juan José Almarza, guitarra y laud; Toño Bernal, contrabajo; Josué Barrés, percusión; y Miguel Á. Tapia, al piano.