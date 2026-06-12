ACTIVIDADES COMARCALES
Codo se despide del curso y comienza el verano
La Crónica del Campo de Belchite
Las actividades organizadas por la Comarca Campo de Belchite en Codo han puesto el broche final a una nueva temporada marcada por la participación, la convivencia y el aprendizaje.
El grupo de gimnasia de mantenimiento ha concluido recientemente un nuevo curso tras varios meses de actividad física, ejercicio saludable y convivencia.
Junto a la gimnasia de mantenimiento, también han finalizado las actividades de memoria, y de informática y manejo de ordenadores, que han permitido a los asistentes ejercitar sus capacidades cognitivas y adquirir nuevas competencias digitales.
Natación y aquagym
Tras la finalización de los cursos, la programación continuará durante los meses estivales de verano con nuevas actividades acuáticas en las piscinas municipales.
Los cursos de natación se desarrollarán en Codo del 24 de junio al 8 de julio, de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 20:00 horas. Están dirigidos a participantes a partir de 3 años, organizándose en diferentes grupos según edad y nivel.
Por su parte, las sesiones de aquagym tendrán lugar del 24 de julio al 7 de agosto, los martes y jueves, de 19:00 a 20:00 horas.
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