Creatividad y cine vuelven a ir de la mano en ‘Belchite de Película’

Belchite de Película celebra su IX edición del 13 al 18 de julio con una veintena de equipos que pondrán a prueba su creatividad para rodar cortometrajes exprés. En apenas 24 horas deberán producir, grabar y montar una pieza audiovisual con Belchite como escenario para poder optar a alguno de los ocho galardones del certamen. Todo en una edición que este año entregará su premio más importante, el Premio Belchite Película Trayectoria, al actor madrileño Juanjo Artero, en homenaje a sus más de 45 años vinculado al teatro, al cine y a la televisión.

El certamen celebra su novena edición. / SERVICIO ESPECIAL

La principal novedad de esta IX edición es la introducción del ciclo itinerante Belchite de Película en la Comarca, una serie de proyecciones que se realizarán en Almonacid de la Cuba, Plenas y La Puebla de Albortón con el objetivo de hacer partícipes del festival a los vecinos de la Comarca. En estas jornadas se podrán ver los cortometrajes ganadores de 2025, así como el cortometraje documental Lo mismo (2025), de Eulalia Ramón y Anna Saura, guionizado por María Zaragoza; un viaje desde los grabados de Francisco de Goya hasta las guerras actuales. La idea es que el ciclo se repita en próximas ediciones y pueda rotar entre los municipios del Campo de Belchite.

«El año pasado, Belchite de Película fue declarada Actividad de Interés Turístico de Aragón, y este año también estamos de enhorabuena: el Gobierno de Aragón ha catalogado el Pueblo Viejo como Espacio de Interés Turístico de Aragón. Es, sin duda, un importante reconocimiento al esfuerzo y trabajo que llevamos a cabo de manera constante para preservar el patrimonio y proyectar su historia. El Pueblo Viejo es también un escenario de rodaje excepcional, y muchos de los participantes en este certamen eligen grabar sus planos en alguna de sus calles, fachadas o monumentos, contribuyendo con ello a esta labor de difusión», ha explicado el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

Homenaje a la trayectoria de Juanjo Artero El Premio Belchite de Película Trayectoria se entregará, en esta ocasión, al actor madrileño Juanjo Artero. Nacido en 1965, comenzó su brillante trayectoria en la interpretación a los 14 años en la mítica serie Verano Azul, dirigida por Antonio Mercero y emitida en Televisión Española. Desde entonces su carrera no ha parado: cine: El río que nos lleva, ¡Por fin solos!, Corazón loco o No habrá paz para los malvados; televisión: El comisario, Amar es para siempre o Servir y proteger; y, sobre todo, teatro.

Agenda de actividades

De forma previa al festival y durante la celebración de este, se han programado una serie de proyecciones que tienen por objetivo acercar el mundo del audiovisual a diferentes públicos.

La primera de las citas es en la Filmoteca de Zaragoza, los días 3 y 4 de junio a las 20:00 horas. Allí se proyectarán, con entrada libre, los cortometrajes que participaron en la edición 2025 del certamen. En la primera sesión, el día 3 de junio, se podrán ver: Belchite Runner 2069, La luz que siempre fue, El eco del silencio, El gilipollas del día, Esto es solo una comedia, Belchina, El precio de la guerra, Ya no se oirán las jotas y Sueño o razón. El día 4 será el turno de El visitante, ¡Siguiente!, Rec: un marciano, La despedida, La calor, Nómadas, Self Portrait, Quizás sea mi problema y El viejito y la tierra.

El ciclo Belchite de Película en la Comarca, gran novedad de la edición, tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de julio en Almonacid de la Cuba, Plenas y La Puebla de Albortón, respectivamente. En ellas se proyectará el cortometraje documental Lo mismo (2025), de Eulalia Ramón y Anna Saura, además del palmarés de la edición 2025 de Belchite de Película. Las proyecciones tendrán lugar en el salón San Roque de Almonacid de la Cuba, en el centro social de Plenas y en el salón del bar de La Puebla de Albortón.

La siguiente cita será en el Teatro Municipal de Belchite el jueves 16 de julio, a las 20.00 horas, donde se proyectará una selección del palmarés de la edición 2025 del Festival de Cine de Fuentes: Cuando llega el frío, de María Salgado Gispert; Puedes tú solito, de Silvia Pradas; Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero, y Te dejo el mar, de Alfredo Andreu. Una acción que se produce gracias al acuerdo de colaboración que mantienen ambos certámenes, que comparten espacio, objetivos y valores en el seno de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón (Ara Film Fest).

El viernes 17 de julio, a las 20.00 horas, también en el teatro municipal se proyectará nuevamente el cortometraje documental Lo mismo (2025), de Eulalia Ramón y Anna Saura, y el largometraje El río que nos lleva (1989) dirigido por Antonio del Real y protagonizado, entre otros, por Alfredo Landa, Tony Peck, Eulalia Ramón y Juanjo Artero.

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Exposición

Además, el hall del teatro alojará una nueva exposición que se inaugurará el sábado 18 a las 13.00 horas. En esta ocasión, se trata de Belchite de Película: 8 ediciones, 24 momentos, una compilación de fotografías de los mejores momentos vividos en las ocho primeras ediciones del certamen Belchite de Película, realizadas por el fotógrafo Luis Simón Aranda.