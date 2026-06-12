Cuatro décadas de recuerdos e historias

Las celebraciones por el 40 cumpleaños de la Asociación Cultural Arbir Malena de Moyuela comenzaron el sábado 30 de mayo. Por la mañana, hubo un encuentro en la puerta del centro social para el reparto de guantes y bolsas de basura, material donado por 1m2 contra la Basuraleza, y comenzó la andada por los alrededores del pueblo recogiendo basura. Debido al calor, se fue directamente al que iba a ser el final del recorrido, la encina de la Bomba. Fueron poquitas personas, pero eficientes, porque no dejaron ni rastro de basura por el camino. Al llegar a la encina y cruzar una pasarela que colocaron miembros del ayuntamiento para facilitar el acceso hasta la misma, hicieron varias fotos para recordar ese día, y no faltó el tradicional abrazo a la encina. Después, volvieron al punto de inicio en el pueblo para pesar la basuraleza encontrada y deshacerse de ella. Luego en el pabellón repusieron fuerzas con un almuerzo preparado por la asociación cultural, y compartieron charlas y juegos con los más pequeños.

Los vecinos trabajaron juntos para limpiar el entorno. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, en el Salón Cultural Ángel Oliver Pina se reunieron varias personas que han sido y siguen siendo miembros activos de la asociación cultural para celebrar una mesa redonda donde poder conversar de su pasado, presente y futuro. Se contó con la presencia y participación de José Abadía, José Antonio Sánchez, Lorenzo Crespo, Juan Carlos Alcalá, Jesús Aznar, y como moderadores José Antonio Abadía, Elena Hernández y Ana Pilar Crespo, miembros de la junta actual. Durante ese ratito, disfrutaron de sus recuerdos, anécdotas, vivencias, experiencias, primeros momentos que pusieron en marcha la asociación, las actividades más sonadas, las que más impacto han tenido y siguen teniendo en el pueblo… pero sobre todo disfrutaron y hablaron de personas. Personas que dedicaron tiempo, ilusión y esfuerzo para construir algo colectivo que ha llegado hasta hoy.

Los socios hablaron sobre el pasado, presente y futuro de la asociación. / SERVICIO ESPECIAL

Desde la asociación también quieren agradecer a quienes empezaron este camino en 1986 y también a todas las generaciones que han continuado después. Porque una asociación cultural no son solo actos o eventos: es memoria compartida, identidad y cariño por un pueblo.

Los valores de la entidad se trasmiten a las nuevas generaciones. / SERVICIO ESPECIAL

Al finalizar el acto, entregaron ramos de claveles, encargados de manera especial para este evento, ya que contenían tres claveles, uno de color rojo, otro blanco y otro azul, que simbolizaban los colores de la bandera del pueblo, que es el motor impulsor de la asociación.

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Palabras de recuerdo de los socios en una lámina del pueblo. / SERVICIO ESPECIAL

Como cierre, se pidió a los presentes que escribieran en una de las láminas donde se ve de fondo el pueblo, realizada por la asociación hace varios años, palabras que les venían a la mente si escuchaban «Para mí Arbir Malena ha sido…» Fue una tarde muy emocionante y emotiva en comunidad y convivencia.