ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El fin del curso da paso al verano en el Campo de Belchite
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La Crónica del Campo de Belchite
Belchite
El curso deportivo 25-26 llega a su fin con el comienzo del verano, y deja paso a las actividades de piscina, donde se realizarán clases de natación y aquagym en diferentes localidades de la comarca. También, como es habitual se impartirán clases de pádel para completar la oferta de actividades deportivas para este verano 2026. Los interesados en estas actividades pueden consultar la información de las mismas en las imágenes adjuntas.
Algunas imágenes nos hacen llegar los usuarios de Belchite y Codo de las actividades que ha realizado.
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