Un espacio para reivindicar el talento femenino en Belchite

La Comarca Campo de Belchite, a través de su área de Cultura, Turismo y Patrimonio, volvió a organizar Esteparias a Escena, festival que se erige como un espacio de reivindicación del talento femenino en las artes escénicas. Esta edición se celebró entre abril y mayo en tres localidades: Almochuel, La Puebla de Albortón y Belchite, acercando a estos pueblos una programación que integraba música y circo en un formato accesible para todo tipo de públicos.

La música también fue protagonista del festival. / SERVICIO ESPECIAL

El festival comenzó el jueves 23 de abril en la plaza del Ayuntamiento de Belchite con El Despertar de las Musas, un espectáculo circense de la compañía Trapecio Mucho. El sábado 25 de abril, el festival tomó la plaza de la Iglesia de Almochuel, donde Ester Vallejo, una de las voces más destacadas de la música aragonesa, compartió su último álbum A la fresca. Finalmente, el sábado 16 de mayo, las antiguas escuelas de La Puebla de Albortón acogieron el concierto de Violeta Veinte en formato trío, con un espectáculo lleno de matices sonoros y emocionales, conectando el pasado y el presente a través de la música.

El festival busca reivindicar a las mujeres como un motor fundamental para la vida cultural de los territorios. Se trata de una programación comprometida con el medio rural, con la creación contemporánea y con el patrimonio inmaterial que da forma a la identidad de la comarca.

Aunque en futuras ediciones Esteparias a Escena plantea ampliar su horizonte hacia disciplinas como el teatro o la danza, esta cita puso de nuevo el acento en la música y el circo, con una cuidada programación comisariada en colaboración con Born! Music.

Este festival es una continuación natural de Escenario Estepario, un proyecto que, poco a poco, ha ido fortaleciendo sus raíces tras tres ediciones muy diversas y llenas de personalidad en Almonacid de la Cuba, Letux y Belchite. En su pasada edición, Escenario Estepario alcanzó un logro significativo a nivel de público, con las visitas guiadas al Pueblo Viejo de Belchite, donde artistas como Hermanos Cubero, Le Parody y Ester Vallejo ofrecieron una experiencia que combinaba la divulgación sobre el patrimonio histórico con música en directo.

Esteparias a Escena amplía además la propuesta más allá de la música, incorporando nuevamente a Trapecio Mucho, reafirmando así su compromiso con las artes en las zonas menos masificadas.

Compromiso rural

Esteparias a Escena no solo es un ciclo de música y circo; es una propuesta que crece de la mano del territorio y se conecta profundamente con la identidad de los pueblos que lo acogen. Con el apoyo de los ayuntamientos de Belchite, Almochuel y La Puebla de Albortón, el ciclo mantiene su compromiso con una cultura de cercanía, accesible y adaptada a las necesidades y particularidades del medio rural.

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A través de esta iniciativa, la Comarca Campo de Belchite reafirma su rol como un referente cultural que apuesta por el arte como motor de cambio social. Esteparias a Escena demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para fortalecer el tejido cultural de los pueblos y ofrecer una alternativa real a la masificación cultural.