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AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CAMPO DE BELCHITE

Finaliza un curso marcado por la participación y la implicación

Más de 250 alumnos y alumnas se dieron cita en Escatrón.

Más de 250 alumnos y alumnas se dieron cita en Escatrón. / SERVICIO ESPECIAL

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Aula de Educación de Adultos

Campo de Belchite

Estos primeros días de junio estamos finalizando las actividades del curso 2025-2026 en el Aula de Educación de Personas Adultas. Otro curso que nos deja un buen sabor de boca por el número y nivel de acciones realizadas y, sobre todo, por la participación e implicación de nuestro alumnado.

El aula de educación de adultos ha cerrado un intenso curso. | SERVICIO ESPECIAL

El aula de educación de adultos ha cerrado un intenso curso. / SERVICIO ESPECIAL

El alumnado ya ha realizado los exámenes para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, las pruebas de Acceso a Grado Medio o de Competencias Clave. Y, aunque aún estamos a la espera de los resultados, esperamos que sean positivos para quienes han hecho esta formación y se presentaron a los mismos.

Homenaje a tres compañeras que se jubilan. | SERVICIO ESPECIAL

Homenaje a tres compañeras que se jubilan. / SERVICIO ESPECIAL

También se han hecho ya las pruebas de Formación Inicial, Español como lengua nueva, Competencias Clave N-2, Mentor, Inglés, y todos los cursos de Promoción y Extensión Educativa (Informática, Memoria, Conocer Aragón, Animación a la Lectura, etc., etc.) que se realizan en las diez localidades que integran el Aula EPA de la Comarca Campo de Belchite: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moyuela y Plenas.

Visita a la iglesia para contemplar el retablo. | SERVICIO ESPECIAL

Visita a la iglesia para contemplar el retablo. / SERVICIO ESPECIAL

Al profesorado nos queda ahora la evaluación de las mismas y también la evaluación de nuestro propio trabajo. Evaluación que nos servirá para que el diseño y organización del curso 2026-2027 sea mejor y resulte más atractivo tanto para quienes ya acuden a las clases como para posibles nuevos participantes. Ese es siempre nuestro objetivo.

Por el momento, estos últimos días estamos compartiendo con el alumnado pequeños momentos de despedida (solo temporal): algunos cafés o vermús, charlas... y, por supuesto, el encuentro final de curso de todas las Aulas adscritas al CPEPA Fuentes de Ebro.

Celebramos este encuentro de final de curso el pasado 8 de junio. En esta ocasión nos reunimos en Escatrón para pasar juntos la tarde representantes de las instituciones, profesorado y alumnado de las diferentes ubicaciones que conforman el CPEPA Fuentes de Ebro.

Más de 250 alumnos y alumnas de las 21 localidades de Comarca Central, Ribera Baja del Ebro y Campo de Belchite que integran el CPEPA acudieron a esta celebración. Una pequeña representación de las más de 1.700 matrículas que tenemos en nuestras aulas y a los que, en algún caso, no les dio pereza ni un viaje de más de dos horas para acompañarnos.

La acogida por parte de los anfitriones fue estupenda y estuvieron siempre pendientes de todo y, especialmente, de todos. Así que nada salió mal: primero un recorrido en bus que nos permitió conocer la peculiar evolución de esta localidad, luego una interesante explicación del fantástico retablo de su iglesia y la visita a la exposición de los trabajos realizados por el alumnado en diversos talleres a lo largo del curso.

Continuamos ya en el pabellón Santa Lucia con el acto más entrañable y emotivo. Era el momento de dar por finalizado el curso. El alcalde de Escatrón, el director del CPEPA y las compañeras del Aula de Ribera Baja dedicaron a todos preciosas palabras que afianzaron en nosotros el amor por la Educación de Personas Adultas. Pero, sobre todo, el momento que más llegó a nuestros corazones fue el de manifestar nuestro cariño a tres compañeras que en los próximos meses se jubilan.

Carmen Candala, Cristina Colera y Marian Caparrini, a lo largo de un montón de años de dedicación, han hecho de sus aulas de Ribera Baja, El Burgo y la Comarca de Belchite un proyecto de vida, de vidas… y, como compañeras, no tenemos palabras para expresar cuanto las vamos a echar de menos.

La tarde concluyo con una entretenida obra de teatro y una merienda acompañada ya de distendidas charlas e intercambio de experiencias entre el alumnado de las diferentes aulas.

Nuestra impresión es que la tarde salió «redonda» y queremos dar las gracias a quienes organizaron, a todos los que nos acompañaron y también a quienes no pudieron acudir pero hacen posible que el engranaje de este CPEPA siga funcionando curso tras curso.

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Y, desde ya, comenzamos a prepararnos con todas las ganas para el curso 2026-2027 porque seguimos amando la Educación de Personas Adultas.

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