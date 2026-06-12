Las flores dan vida a las calles de Belchite

El Ayuntamiento de Belchite celebró del 30 de abril al 15 de mayo la sexta edición del Concurso de Arreglos Florales. En la modalidad patios y jardines interiores el primer premio fue para Ester Larraz, el segundo para Raúl Labordeta y el tercero para Esmeralda del Río. En la modalidad balcones y ventanas el primer premio fue para Pilar Serrano, el segundo para M. Jesús Campos, y el tercero para Elena Garcés.

Además, este año se incluyó la novedad Calles con encanto, una modalidad pensada para que los vecinos decoren sus calles conjuntamente y las transformen en espacios llenos de vida. La ganadora fue la calle San Lorenzo.

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Desde el consistorio dan la enhorabuena a todos los participantes por el estupendo trabajo realizado, y agradecen a la floristería Siete Dos por su colaboración año tras año en el concurso.