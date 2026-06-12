CONCURSO DE ARREGLOS FLORALES
Las flores dan vida a las calles de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
El Ayuntamiento de Belchite celebró del 30 de abril al 15 de mayo la sexta edición del Concurso de Arreglos Florales. En la modalidad patios y jardines interiores el primer premio fue para Ester Larraz, el segundo para Raúl Labordeta y el tercero para Esmeralda del Río. En la modalidad balcones y ventanas el primer premio fue para Pilar Serrano, el segundo para M. Jesús Campos, y el tercero para Elena Garcés.
Además, este año se incluyó la novedad Calles con encanto, una modalidad pensada para que los vecinos decoren sus calles conjuntamente y las transformen en espacios llenos de vida. La ganadora fue la calle San Lorenzo.
Desde el consistorio dan la enhorabuena a todos los participantes por el estupendo trabajo realizado, y agradecen a la floristería Siete Dos por su colaboración año tras año en el concurso.
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