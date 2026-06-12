Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bazdar MundialMapa alquilerFuga piscina TorreroChenoa ZaragozaDonaciones AragónAccidentes Zaragoza
instagramlinkedin

CONCURSO DE ARREGLOS FLORALES

Las flores dan vida a las calles de Belchite

Ganadores del concurso de arreglos florales.

Ganadores del concurso de arreglos florales. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

El Ayuntamiento de Belchite celebró del 30 de abril al 15 de mayo la sexta edición del Concurso de Arreglos Florales. En la modalidad patios y jardines interiores el primer premio fue para Ester Larraz, el segundo para Raúl Labordeta y el tercero para Esmeralda del Río. En la modalidad balcones y ventanas el primer premio fue para Pilar Serrano, el segundo para M. Jesús Campos, y el tercero para Elena Garcés.

Además, este año se incluyó la novedad Calles con encanto, una modalidad pensada para que los vecinos decoren sus calles conjuntamente y las transformen en espacios llenos de vida. La ganadora fue la calle San Lorenzo.

Noticias relacionadas

Desde el consistorio dan la enhorabuena a todos los participantes por el estupendo trabajo realizado, y agradecen a la floristería Siete Dos por su colaboración año tras año en el concurso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents