Una forma de acompañar a los mayores que viven solos en Belchite

Familiados.tv, una iniciativa pionera en España creada por la entidad de cuidados y ayuda a domicilio Familiados, ha escogido Belchite para llevar a cabo su proyecto piloto. Su objetivo es proporcionar un cauce para la socialización, y fomentar el bienestar y el envejecimiento activo en las personas mayores de 65 años que viven solas. Desde el pasado mes de marzo, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Belchite, dos grupos de usuarias residentes en la localidad se benefician de este servicio que les permite conectarse de forma sencilla a videollamadas para mantener conversaciones y reforzar su red de contactos dentro del propio municipio.

«A medida que la población envejece, aumenta la incidencia de la soledad no deseada entre las personas mayores, lo que tiene un impacto significativo en su bienestar emocional y físico. Esta situación se acusa todavía más en el medio rural y especialmente en territorios como la Comarca Campo de Belchite, con una fuerte dispersión geográfica», señala Fernando García, director de Familiados.tv.

Por esta razón, el equipo de Familiados decidió implantar esta iniciativa en el municipio de Belchite: actualmente el proyecto se encuentra en su fase inicial y los resultados tardarán algunos meses en conocerse, pero ya está demostrando avances muy positivos entre las usuarias.

«Somos una de las áreas más despobladas de Aragón, con una edad media de 53.5 años y un 35% de los habitantes con más de 65 años. Por eso para nosotros es una prioridad facilitar recursos que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores y ofrecer acompañamiento a aquellas personas que, por circunstancias de la vida, no disponen de una red familiar cercana», señala el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

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Así, gracias a la tecnología accesible instalada por Familiados.tv en su televisor, las diez vecinas de Belchite escogidas para probar este servicio disfrutan de dos horas de conversación a la semana en días alternos, en encuentros moderados por una trabajadora social especializada en Gerontología que dinamiza las sesiones y aporta los temas para que las usuarias puedan ejercitar su memoria e intercambiar historias, experiencias y opiniones con sus compañeras. Sin duda, una buena manera de socializar.