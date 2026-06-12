JORNADAS PALEONTÓLOGAS
Una forma de descubrir el entorno y su pasado
La Crónica del Campo de Belchite
La Puebla de Albortón celebró sus IV Jornadas de Paleontología y Naturaleza con dos actividades. El domingo 26 de abril se desarrolló la propuesta Las huellas de un Safari Zoo de hace 12 millones de años, una ruta guiada de 9 kilómetros hasta los yacimientos de huellas fósiles del período Mioceno.
La actividad fue guiada por el paleontólogo Jesús Martín, colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza y guía en Villanueva de Huerva de las icnitas de dinosaurios.
Y el sábado 9 de mayo, hubo una ruta guiada de 5 kilómetros por el entorno de La Puebla de Albortón con el naturalista y escritor Eduardo Viñuales, que luego realizó una presentación, exposición, venta y firma de libros sobre naturaleza y lugares bonitos de Aragón.
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