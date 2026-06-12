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JORNADAS PALEONTÓLOGAS

Una forma de descubrir el entorno y su pasado

Eduardo Viñuales realizó una exposición de libros.

Eduardo Viñuales realizó una exposición de libros. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

La Puebla de Albortón

La Puebla de Albortón celebró sus IV Jornadas de Paleontología y Naturaleza con dos actividades. El domingo 26 de abril se desarrolló la propuesta Las huellas de un Safari Zoo de hace 12 millones de años, una ruta guiada de 9 kilómetros hasta los yacimientos de huellas fósiles del período Mioceno.

Eduardo Viñuales realizó una exposición de libros. | SERVICIO ESPECIAL

Ruta guiada por los yacimientos de huellas fósiles. / SERVICIO ESPECIAL

La actividad fue guiada por el paleontólogo Jesús Martín, colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza y guía en Villanueva de Huerva de las icnitas de dinosaurios.

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Y el sábado 9 de mayo, hubo una ruta guiada de 5 kilómetros por el entorno de La Puebla de Albortón con el naturalista y escritor Eduardo Viñuales, que luego realizó una presentación, exposición, venta y firma de libros sobre naturaleza y lugares bonitos de Aragón.

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