Fuendetodos muestra su modelo rural a Francia

Fuendetodos fue una de las localidades que visitó la delegación francesa del Instituto de Altos Estudios del Mundo Rural (Ihemru) durante sus jornadas de trabajo en la provincia de Zaragoza.

Este centro, dirigido por el senador Patrice Joly, y Dominique Faure, antigua ministra de Colectividades Territoriales y de la Ruralidad, ha elegido este año España como espacio de trabajo para conocer experiencias en temas como el apoyo a las iniciativas económicas en espacios de baja densidad, comprender bien las dinámicas sociales que se desarrollan en paralelo a los retos agrícolas o medioambientales, el acceso a los servicios y, en particular, a los servicios sanitarios, en los territorios afectados, y la forma en que se gestionan los retos relacionados con el envejecimiento y el descenso demográfico en los pueblos.