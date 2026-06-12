Inaugurado el nuevo puente de la carretera A-2306

La conexión entre las localidades de Azuara y Moyuela por la A-2306 volvió a ser una realidad casi un año después de que una gran tormenta provocara la crecida del río Cámaras y se llevara por delante el puente existente.

El puente tiene unos 86,65 metros de longitud y se sustenta en cinco vigas que se apoyan en tres pilotes centrales. / SERVICIO ESPECIAL

El pasado 19 de mayo se puso en servicio el nuevo puente, de 86,65 metros de longitud y sustentado en cinco vigas que se apoyan sobre tres pilotes centrales y dos cargaderos a ambos extremos del viaducto. Sobre estas vigas se dispone una losa de entre 0,25 y 0,34 metros de espesor.

El ancho del tablero del nuevo puente es de 9,40 metros y cuenta con una calzada de siete metros distribuidos en dos carriles de 3,50 metros con arcén de medio metro en cada uno de los lados, superando así en un metro la anchura del anterior puente y permitiendo una circulación más fluida y segura. La altura del puente alcanza los ocho metros en su parte más alta.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, inauguró el nuevo puente en compañía del alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel, y el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez. López destacó la importancia de esta actuación ejecutada como obra de emergencia por la empresa Mariano López Navarro «con la que hacemos frente a los enormes daños que provocó aquel tren de tormentas tan destructivo que asoló parte de la Comarca del Campo de Belchite aquel 13 de junio, la muestra la tuvimos aquí, donde la fuerza de la crecida arrancó y arrastró de cuajo un tramo de puente y de carretera de más de 120 metros de longitud».

Gran inversión

La construcción e instalación del nuevo puente de Azuara sobre el río Cámaras ha precisado de una inversión de 2,8 millones de euros, dando como resultado «una infraestructura pensada y dispuesta para resistir futuras embestidas provocadas por las danas, pues la apuesta es esa: hacer nuevas infraestructuras más resistentes, más funcionales y más seguras que las anteriores y que sean adecuadas para el tiempo presente y para el futuro».

El consejero de Fomento puso de relieve la prontitud con la que el Gobierno de Aragón respondió para restituir los daños provocados por las tormentas en el Campo de Belchite, tanto en la A-2306 en Azuara, como en la A-222 en Belchite, donde también hubo que repararse parte del viaducto sobre el río Aguasvivas. Además, en la A-1506, entre Azuara y Herrera de los Navarros, hubo que actuar en varios puntos afectados por las crecidas de diversos barrancos.

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«Todo ello nos obligó a actuar de manera rápida y coordinada para activar las necesarias obras de emergencia por valor de 5 millones de euros para atender a las poblaciones afectadas, en un primer momento habilitando itinerarios alternativos y, posteriormente, procediendo a tramitar y ejecutar de la manera más rápida posible las obras necesarias para devolver la normalidad a las vías afectadas», remarcó Octavio López.