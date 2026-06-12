Irene Herrero Miguel y Rubén Hervás presentan ‘Amonites’ en Moneva

La Comarca Campo de Belchite presenta el sábado 20 de junio Amonites. Las increíbles aventuras del fósil que (casi) vivió en un volcán, el nuevo cuento de la colección Zaurines. Firmado por la escritora Irene Herrero Miguel y el ilustrador Rubén Hervás, este séptimo volumen se adentra en la historia geológica y en las tradiciones de Moneva a través de dos personajes muy singulares: Amonites, un fósil que despierta en una vitrina del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, y Vicenta, una esponja fósil encontrada en Moneva que se conserva y exhibe en el mismo museo.

La jornada comenzará a las 13.00 h en la biblioteca del municipio con la grabación del podcast Cómo hacer lectores en el medio rural de la mano de la Asociación Atrapavientos con el escritor Jorge Gonzalvo. Desde Moneva, varios de sus protagonistas hablarán en primera persona sobre cómo se construye la mediación lectora en un territorio marcado por la despoblación: cómo se elige un título, cómo se convoca a los vecinos y qué significa que cada persona que entra por la puerta sea una pequeña victoria.

Por la tarde, la programación continuará con un cuentacuentos con Marta Cortel en el Salón de Cultura (17.00 horas), titiritera, actriz y creadora escénica, convertida en un auténtico Amonites. Los diálogos de Irene Herrero Miguel autora del cuento, podrán escucharse a viva voz mientras el pequeño Amonites y la esponja Vicenta saltan del papel al escenario. La escenografía y los títeres están basados en el mundo visual Rubén Hervás, el ilustrador de la obra, lo que convierte esta experiencia en todo un verdadero viaje increíble a través de su universo de colores vibrantes.

Esta propuesta con títeres ya ha pasado por el CRA L’Albardín, Lécera, Azuara, la Feria Proxeco y el CEIP Belia de Belchite, y próximamente llegará también a Almochuel y al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

A las 18.00 horas tendrá lugar la presentación y firma de Amonites con Irene Herrero Miguel y Rubén Hervás en el Salón de Cultura de Moneva, un acto en el que también participarán David Lerín, alcalde de Moneva; y Jorge Gonzalvo, escritor, fundador de Atrapavientos y autor del anterior Zaurín.

Mares jurásicos

La librería Antígona, como en cada presentación, será la encargada de vender los libros de Amonites, y se podrán adquirir también los títulos del resto de la colección.

Amonites invita a los lectores a descubrir la riqueza geológica de Moneva y su entorno a través de la mirada curiosa de sus dos protagonistas. El cuento dedica un papel central al diapiro de Moneva, popularmente conocido como «el volcán de Moneva» o «la hoya de espartera» y se detiene también en otros elementos del paisaje como el embalse de Moneva. Junto a la geología, la historia incorpora tradiciones locales como la recogida del espliego o del azafrán, así como referencias reconocibles para los habitantes más veteranos. El resultado es un relato que mezcla divulgación científica, humor y memoria del territorio, reforzando la idea de una comarca viva en la que el patrimonio material e inmaterial se entrelaza.

Cinco años de libros

Impulsada por la Comarca Campo de Belchite, la colección Zaurines se ha consolidado como una iniciativa de divulgación histórica y cultural a través de cuentos ilustrados que reinterpretan personajes y acontecimientos vinculados a los pueblos del territorio. El primer volumen estuvo dedicado a Manuela Sancho, heroína de los Sitios de Zaragoza y natural de Plenas, con texto de Ana Alcolea e ilustraciones de Coco Escribano. El segundo título, El nieto de Goya, recreó una mirada íntima a la figura de Francisco de Goya de la mano de Félix Teira y Vera Galindo. El tercero, Jesús Gracia, campeón de campeones, reunió a José Luis Melero y Elena Hormiga para rendir homenaje al legendario jotero lecerano. El cuarto cuento, 1764, escrito por Daniel Nesquens e ilustrado por Alicia Blasco, centró su historia en José Gervasio Artigas, héroe nacional uruguayo con raíces en La Puebla de Albortón.

Noticias relacionadas

El quinto volumen, El espíritu del Reggae, celebró el vigésimo aniversario del Lagata Reggae Festival con texto de Pepe Serrano e ilustraciones de Arantxa Recio, reivindicando la fuerza del patrimonio musical de Lagata. El sexto libro, presentado ese mismo año, abordó la vida de María de Luna, figura histórica vinculada a Almonacid de la Cuba, con texto de Jorge Gonzalvo e ilustraciones de Marina Velasco. Con Amonites, la colección continúa ampliando su universo literario y reforzando su apuesta por acercar la historia y la identidad de la comarca a los lectores más jóvenes.