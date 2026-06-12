CERTAMEN JESÚS GRACIA
La jota aragonesa brilla en Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
Lécera celebró la octava edición del Certamen de Jota Cantada Jesús Gracia. La fase clasificatoria para las categorías de Aficionados y Dúos Adultos se realizó el sábado 9 de mayo, y la final fue el sábado 16 de mayo junto con la categoría Profesionales. En Aficionados, en categoría dúos el primer premio fue para Rafael Gutiérrez Pe y Jorge Sánchez Royo, y el segundo premio para Alba Lancis Sancho y David Carrasquer Cambra; en categoría masculina el primer premio fue para Jordi Sarrau Mesalles y el segundo premio para Jorge Carcelero Esteban; y en categoría femenina el primer premio fue para Laura Sánchez Martínez y el segundo premio para Cristina Vidal Gimeno. En Profesionales, el ganador masculino fue Héctor Montesinos Duarte y la ganadora femenina Miriam Ballesteros Abad. Además, se entregó el Premio Especial Ángel Gracia El Perén a la mejor Jota de Ronda que fue para María Ángeles Blancas Muñoz y Raquel Blancas Muñoz.
Todo un espectáculo
El certamen fue presentado por Juan López, y contó con la rondalla Entre Cuerdas con la participación de Fernando de la Natividad Salas como primer guitarra. Como añadido, también estuvieron los hijos de Jesús Gracia, y Olga Sauras se encargó de exponer durante el certamen el traje ganador en el II Concurso de Indumentaria de Fraga. El broche de oro a un certamen que un año más causa emoción y sentimiento entre los asistentes.
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