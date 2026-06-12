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CERTAMEN JESÚS GRACIA

La jota aragonesa brilla en Lécera

El certamen fue presentado por Juan López.

El certamen fue presentado por Juan López. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Lécera

Lécera celebró la octava edición del Certamen de Jota Cantada Jesús Gracia. La fase clasificatoria para las categorías de Aficionados y Dúos Adultos se realizó el sábado 9 de mayo, y la final fue el sábado 16 de mayo junto con la categoría Profesionales. En Aficionados, en categoría dúos el primer premio fue para Rafael Gutiérrez Pe y Jorge Sánchez Royo, y el segundo premio para Alba Lancis Sancho y David Carrasquer Cambra; en categoría masculina el primer premio fue para Jordi Sarrau Mesalles y el segundo premio para Jorge Carcelero Esteban; y en categoría femenina el primer premio fue para Laura Sánchez Martínez y el segundo premio para Cristina Vidal Gimeno. En Profesionales, el ganador masculino fue Héctor Montesinos Duarte y la ganadora femenina Miriam Ballesteros Abad. Además, se entregó el Premio Especial Ángel Gracia El Perén a la mejor Jota de Ronda que fue para María Ángeles Blancas Muñoz y Raquel Blancas Muñoz.

La rondalla Entre Cuerdas también aportó su granito de arena al concurso. | SERVICIO ESPECIAL

La rondalla Entre Cuerdas también aportó su granito de arena al concurso. / SERVICIO ESPECIAL

Todo un espectáculo

Ganadores del Certamen de Jota Cantada Jesús Gracia de Lécera. | SERVICIO ESPECIAL

Ganadores del Certamen de Jota Cantada Jesús Gracia de Lécera. / SERVICIO ESPECIAL

El certamen fue presentado por Juan López, y contó con la rondalla Entre Cuerdas con la participación de Fernando de la Natividad Salas como primer guitarra. Como añadido, también estuvieron los hijos de Jesús Gracia, y Olga Sauras se encargó de exponer durante el certamen el traje ganador en el II Concurso de Indumentaria de Fraga. El broche de oro a un certamen que un año más causa emoción y sentimiento entre los asistentes.

Sauras con el traje ganador del concurso de indumentaria. | SERVICIO ESPECIAL

Sauras con el traje ganador del concurso de indumentaria. / SERVICIO ESPECIAL

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