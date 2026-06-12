SUBVENCIONES
El Leader impulsa 13 proyectos en Campo de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
Adecobel ha notificado la resolución de las ayudas Leader del primer proceso de selección de 2026 que se aprobaron por la junta directiva. Estos 13 proyectos recibirán una subvención de 161.843,74 euros realizando una inversión total de 443.531,09 euros.
La línea dedicada a las iniciativas empresariales ha sido la de mayor concurrencia aprobándose una ayuda total de 143.138,33 euros para proyectos de empresas y cooperativas ubicadas en Belchite, Valmadrid, Lécera, Azuara, Moyuela y Codo.
Además, se ha aprobado un expediente Emprende Rural Leader para apoyar con 10.000 euros a un joven que se ha dado de alta como autónomo en el sector de la construcción de Almonacid de la Cuba.
Con respecto a las inversiones no productivas, Fundación Rey Ardid recibirá 5.225,65 euros de subvención para realizar mejoras en la residencia de Belchite, y la Comarca promueve dos cursos de formación: unas jornadas sobre prevención, salud y bienestar, y un curso de jardinería profesional, que recibirán una ayuda total de 3.479,76 euros.
Cabe recordar que sigue abierto el segundo proceso de selección de 2026 para solicitar subvenciones Leader hasta el 30 de septiembre. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea (Feader) y el Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación).
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