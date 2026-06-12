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PROYECTO ‘NO HAY BARBECHO’

Marta Lapeña llena el pueblo de arte y color

Bodegón mural en la entrada de Plenas.

Bodegón mural en la entrada de Plenas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Plenas

La artista Marta Lapeña pintó un bodegón mural en la entrada de Plenas, entre el 20 y 24 de abril, dentro del proyecto No hay barbecho de la Comarca Campo de Belchite y Adecobel.

Las participantes realizaron sus propias creaciones. | SERVICIO ESPECIAL

Las participantes realizaron sus propias creaciones. / SERVICIO ESPECIAL

Además, Lapeña ofreció un curso de pintura en la que los participantes tuvieron la oportunidad de pintar sus propios cuadros. La gente quedó encantada tanto con la profesora como con las obras realizadas.

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