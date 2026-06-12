Moneva se prepara para el eclipse

Moneva celebró el sábado 16 de mayo una jornada astronómica en la que se informó a los asistentes del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que se va a poder observar en toda la comarca del Campo de Belchite.

El eclipse podrá verse el 12 de agosto. / SERVICIO ESPECIAL

Se dieron datos históricos y técnicos de este fenómeno astronómico, así como de los mejores lugares para observarlo, y de las precauciones que se deben tener en cuenta para realizar la observación con seguridad. También se resolvieron todas las dudas que se plantearon.

La charla fue organizada por la asociación cultural El Reguero, en colaboración con el ayuntamiento, e impartida por miembros de la Agrupación Astronómica de Huesca.

Posteriormente a la charla, y tras tomar un tentempié ofrecido en el bar por el ayuntamiento, los participantes salimos al exterior del pueblo, a un espacio sin contaminación lumínica, para mediante dos telescopios observar el cielo monevino. Los miembros de la Agrupación Astronómica de Huesca guiaron en la observación comentando todos los astros que se podían ver, y las características de los equipos de visión que pusieron a disposición de los participantes.

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En definitiva, una jornada entretenida y útil, a la espera de disfrutar del eclipse del 12 de agosto.