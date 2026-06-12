Moyuela disfruta de un gran día de romería en La Malena

Visitantes y habitantes del pueblo de Moyuela disfrutaron el primer sábado del mes de mayo de un gran día de romería en La Malena. Los alrededores de la ermita se llenaron de cuadrillas dispuestas a pasarlo bien y a disfrutar de un día de campo, en el que los más pequeños tuvieron su tradicional cita en la balsa para pescar cangrejos, coger «cucharetas» y casi «chapiar».

Visitantes y vecinos de Moyuela participaron en la tradicional romería. / SERVICIO ESPECIAL

Tras la misa en la ermita, y «el refresco y la galleta» en la caseta de al lado de la ermita invitados por el ayuntamiento, se celebró el bingo organizado por la Comisión de Fiestas de Moyuela, y después se disfrutó de la charanga que tanto anima cualquier acto en el que está presente. También es típica la subida a la montaña, desde donde las vistas son increíbles y se puede ver la cantidad de gente que de un año a otro se congrega allí para disfrutar de este día tan importante para los moyuelinos y moyuelinas. Además, este año la Comisión de Fiestas llevó música con altavoces y buenas canciones que animaron a todos y todas, a pesar de la lluvia que hizo acto de presencia casi al final de la jornada.