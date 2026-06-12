FIESTA EN HONOR A SU PATRÓN
Moyuela honra a San Jorge con la ofrenda de claveles
La Crónica del Campo de Belchite
Como cada año, el 23 de abril Moyuela celebró su patrón, San Jorge. Esta vez la festividad fue en jueves, y, como hubo puente, la celebración contó con gran cantidad de asistentes.
La jornada comenzó en la plaza de la iglesia donde se congregaron los vecinos y amigos de Moyuela para subir en procesión a la ermita de San Jorge con los estandartes, banderas, jotas y claveles como es tradición. El grupo Aires de Moyuela amenizó la procesión y la misa en la ermita. Al llegar arriba, se procedió a la puesta de claveles para formar la bandera de la cruz de San Jorge.
Tras este solemne acto, los vecinos volvieron a escuchar el campanico de San Jorge y se celebró en el centro social un vino de hermandad a cargo del Ayuntamiento de Moyuela.
La tradicional ofrenda de claveles lleva celebrándose desde 1996 por iniciativa de la Asociación Cultural Arbir Malena de Moyuela.
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