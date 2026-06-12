Música y emoción en la iglesia de Codo

La iglesia parroquial de San Bernardo de Codo acogió el sábado 16 de mayo un emotivo concierto a cargo de Trío Tono, dentro de la programación cultural organizada por la Asociación Cultural Cuatro Torres con la colaboración del Gobierno de Aragón.

El recital, que reunió a cerca de 200 asistentes, ofreció un cuidado repertorio de bandas sonoras de cine, series y música contemporánea interpretado por violín, viola y violonchelo. El singular ambiente creado por la iluminación de cientos de velas convirtió el interior del templo en un escenario único, muy apreciado por el público.

Durante más de una hora, los asistentes disfrutaron de versiones de conocidas composiciones que fueron recibidas con prolongados aplausos. La excelente acústica de la iglesia de San Bernardo contribuyó a realzar la calidad de una actuación que destacó tanto por el nivel artístico de los intérpretes como por la cercanía que lograron transmitir al público.

Desde la Asociación Cultural Cuatro Torres se ha valorado muy positivamente la respuesta obtenida, destacando la gran asistencia registrada y el interés que despiertan este tipo de propuestas culturales en el medio rural. La entidad agradeció la colaboración del párroco, D. Rafael, por facilitar el uso del templo, así como el apoyo del Ayuntamiento de Codo y del Gobierno de Aragón para hacer posible la actividad.

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El concierto formó parte de la programación cultural anual que la asociación desarrolla en Codo con el objetivo de acercar la música clásica, el patrimonio y las artes escénicas a vecinos y visitantes, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas celebradas este año.