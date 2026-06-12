Música, teatro y tradición en honor a San Gregorio

Valmadrid celebró el fin de semana del 8 al 10 de mayo sus fiestas en honor a San Gregorio. El chupinazo dio comienzo a los actos el viernes por la tarde. Luego se realizó la Oktobertfest, con cena, para terminar con la música de DJ Adrex.

Procesión en honor a San Gregorio. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado por la mañana se celebró la procesión y la misa baturra en honor a San Gregorio. También hubo hinchables y refresco-comida organizada por el ayuntamiento. Por la tarde, se realizaron los concursos de guiñote, rabino y postres. La jornada continúo con la charanga, los concursos de sangría y disfraces, y el Sidrafest, para terminar con migas, DJ y entrega de premios.

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Concurso de guiñote. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo comenzó con chocolatada, seguida de la actuación de Teatro Arbolé y cabezudos. Después hubo concurso de ranchos y comida, y las fiestas finalizaron con jotas.