FIESTAS DE VALMADRID
Música, teatro y tradición en honor a San Gregorio
La Crónica del Campo de Belchite
Valmadrid celebró el fin de semana del 8 al 10 de mayo sus fiestas en honor a San Gregorio. El chupinazo dio comienzo a los actos el viernes por la tarde. Luego se realizó la Oktobertfest, con cena, para terminar con la música de DJ Adrex.
El sábado por la mañana se celebró la procesión y la misa baturra en honor a San Gregorio. También hubo hinchables y refresco-comida organizada por el ayuntamiento. Por la tarde, se realizaron los concursos de guiñote, rabino y postres. La jornada continúo con la charanga, los concursos de sangría y disfraces, y el Sidrafest, para terminar con migas, DJ y entrega de premios.
El domingo comenzó con chocolatada, seguida de la actuación de Teatro Arbolé y cabezudos. Después hubo concurso de ranchos y comida, y las fiestas finalizaron con jotas.
- Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
- Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
- Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
- Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció
- Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
- Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
- Eléctricas y silenciosas: así son las nuevas motos con las que la Guardia Civil patrulla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Las obras del Portillo cambian el tráfico desde el lunes: 26.000 vehículos deberán buscar rutas alternativas cada día en Zaragoza