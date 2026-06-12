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INVERSIÓN DE 36.000 EUROS

Las piscinas reabren el 20 de junio tras una reforma integral

Lagata ha renovado sus piscinas con cloración salina.

Lagata ha renovado sus piscinas con cloración salina. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Lagata

El Ayuntamiento de Lagata ha realizado una rehabilitación integral de las piscinas municipales. En los vasos se ha colocado una tela de goretex encima del gresite. También se han renovado los skimmers, la bomba de agua y las válvulas. Pero la principal novedad es que se ha cambiado el método de desinfección por un sistema de cloración salina a base de sal común en lugar de las pastillas de cloro tradicionales. Es un método menos agresivo para las personas y los materiales, y totalmente novedoso en la comarca. La actuación ha supuesto una inversión de 36.000 euros financiados con el PLUS 2026 de DPZ.

Las piscinas se abrirán del sábado 20 de junio hasta el lunes 31 de agosto.

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