FERIA ECOLÓGICA Y DE PROXIMIDAD DEL CAMPO DE BELCHITE
Proxeco echa raíces en Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
La Feria Ecológica y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite, Proxeco, celebró los días 29, 30 y 31 de mayo su tercera edición mostrando un fuerte compromiso con el territorio, el medio rural y las personas que lo sostienen. Productores, agricultores, artesanos, comerciantes de proximidad y pequeños empresarios de la propia comarca y de comarcas aledañas tuvieron la posibilidad de compartir experiencias, dar a conocer sus productos y servicios, y mostrar los beneficios del consumo sostenible y de cercanía.
Este 2026, además de la zona de exposición que ha reunido una treintena de estands, se ha hecho una fuerte apuesta por la divulgación agroalimentaria como vehículo de concienciación. Para ello, se ha contado con las ponencias estrella del programa El campo es nuestro (Aragón TV) y de los agroinfluencers Elena Burillo y Javier Duque. El programa de actividades también ha incluido talleres, catas, manualidades para los más pequeños y un tardeo protagonizado por el grupo zaragozano Seven. Como novedad de la edición, se ha instaurado un nuevo reconocimiento, el Premio Trayectoria, para destacar los valores del arraigo y el compromiso de empresas locales que, en esta ocasión, ha recibido Larrosa Arnal.
Firme apuesta
Aragón posee más de 1.700 productores ecológicos y 112.000 hectáreas certificadas, siendo el Campo de Belchite el territorio que más contribuye a la producción de cereal ecológico. Con Proxeco 2026, la comarca vuelve a demostrar su apuesta firme por la agricultura ecológica y el comercio local, fomentando la visibilidad de los pequeños negocios que tejen la economía rural.
economía rural.
«Esta feria no solo va de productos, sino de familias, agricultores, artesanos y productores que siguen apostando por esta tierra, incluso cuando eso no es fácil», señaló el alcalde de Lécera, Víctor de la Sierra. La falta de lluvia condiciona y hace más compleja esta tarea, pero, tal y como explicó el presidente de la Comarca, Carmelo Pérez, el ecológico «es un producto diferenciador, una marca para nosotros y para el futuro. Tenemos el terreno, el espacio y a las personas adecuadas para ello».
Proxeco está organizada por la Comarca Campo de Belchite con la colaboración del Ayuntamiento de Lécera y el patrocinio de Colchones Aznar, y pertenece a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA).
Los expositores
En esta edición han participado como expositores: Alicia Sol Creaciones, Almazara Artal, Aroma Salma, Bodegas Larre, Cerezas Bajo Aragón, Dulces de Cantabria, Ecolécera y Granja Brunet, Ecoradiz, Encurtidos Luis y Esther, Espacio Bienestar, Fiore by Teresa, Flor y nata, L’Essentia, Larrosa Arnal, Las delicias de mi tierra, Los caprichos de Sefora, Quesos Hontanar, Quesos Idiazábal, Salazonera Aragonesa, Sylna Naturae, Thermomix y Tu parada zen, así como stands informativos del Ministerio de Defensa y de la Comarca Campo de Belchite.
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