Proxeco echa raíces en Lécera

La Feria Ecológica y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite, Proxeco, celebró los días 29, 30 y 31 de mayo su tercera edición mostrando un fuerte compromiso con el territorio, el medio rural y las personas que lo sostienen. Productores, agricultores, artesanos, comerciantes de proximidad y pequeños empresarios de la propia comarca y de comarcas aledañas tuvieron la posibilidad de compartir experiencias, dar a conocer sus productos y servicios, y mostrar los beneficios del consumo sostenible y de cercanía.

Los agroinfluencers Elena Burillo y Javier Duque participaron en la feria. / SERVICIO ESPECIAL

Este 2026, además de la zona de exposición que ha reunido una treintena de estands, se ha hecho una fuerte apuesta por la divulgación agroalimentaria como vehículo de concienciación. Para ello, se ha contado con las ponencias estrella del programa El campo es nuestro (Aragón TV) y de los agroinfluencers Elena Burillo y Javier Duque. El programa de actividades también ha incluido talleres, catas, manualidades para los más pequeños y un tardeo protagonizado por el grupo zaragozano Seven. Como novedad de la edición, se ha instaurado un nuevo reconocimiento, el Premio Trayectoria, para destacar los valores del arraigo y el compromiso de empresas locales que, en esta ocasión, ha recibido Larrosa Arnal.

Como novedad, se instauró un premio a la trayectoria que fue para Larrosa Arnal. / SERVICIO ESPECIAL

Firme apuesta

Los puestos de comercio local fomentaron la visibilidad de los pequeños negocios. / SERVICIO ESPECIAL

Aragón posee más de 1.700 productores ecológicos y 112.000 hectáreas certificadas, siendo el Campo de Belchite el territorio que más contribuye a la producción de cereal ecológico. Con Proxeco 2026, la comarca vuelve a demostrar su apuesta firme por la agricultura ecológica y el comercio local, fomentando la visibilidad de los pequeños negocios que tejen la economía rural.

El programa ‘El campo es nuestro’ protagonizó una de las ponencias. / SERVICIO ESPECIAL

economía rural.

«Esta feria no solo va de productos, sino de familias, agricultores, artesanos y productores que siguen apostando por esta tierra, incluso cuando eso no es fácil», señaló el alcalde de Lécera, Víctor de la Sierra. La falta de lluvia condiciona y hace más compleja esta tarea, pero, tal y como explicó el presidente de la Comarca, Carmelo Pérez, el ecológico «es un producto diferenciador, una marca para nosotros y para el futuro. Tenemos el terreno, el espacio y a las personas adecuadas para ello».

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Proxeco está organizada por la Comarca Campo de Belchite con la colaboración del Ayuntamiento de Lécera y el patrocinio de Colchones Aznar, y pertenece a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA).