Los pueblos de la comarca celebran San Isidro a lo grande

La localidades del Campo de Belchite vivieron intensamente la celebración de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y una de las festividades con mayor tradición y arraigo en la zona.

Moyuela celebró una misa en honor a San Isidro. / SERVICIO ESPECIAL

En Codo, los actos comenzaron el viernes 15 de mayo con la misa en honor a San Isidro, seguida de la tradicional cena popular en el pabellón municipal con más de 300 vecinos, para terminar con una gran sesión de baile amenizada por la orquesta. Además, el sábado hubo un curso de baile en línea organizado por la Asociación de Mujeres Benjamín Jarnés, que contó con una excelente participación. Y también se ofreció un concierto en la iglesia parroquial del Trío Tono, formado por violín, viola y violonchelo, con un magnífico recital de bandas sonoras y música contemporánea, organizado por la Asociación Cultural Cuatro Torres.

Vermú popular en Plenas. / SERVICIO ESPECIAL

En La Puebla de Albortón, los actos comenzaron con la tradicional misa en honor al patrón. El templo local se llenó de fieles y representantes del sector agrícola, quienes unieron sus voces para agradecer las cosechas y pedir un año próspero para los campos de la comarca. Luego la celebración se trasladó al Centro Social donde la Asociación de Agricultores organizó un concurrido aperitivo que se convirtió en el escenario perfecto para la desconexión y la charla. Y para poner el broche final a un día tan especial, el grupo Bimba y Lolo se subió al escenario para ofrecer una actuación que llenó el centro de ritmo, energía y, sobre todo, muy buen ambiente.

La Puebla de Albortón organizó un delicioso aperitivo. / SERVICIO ESPECIAL

En Moyuela, se celebró una misa en honor a San Isidro, y después se realizó el tradicional vermú en el centro social para todos aquellos vecinos y vecinas que se acercaron. A continuación, algunos agricultores se reunieron para terminar la celebración con una comida de fraternidad en alguna de sus peñas.

Actuación musical en La Puebla de Albortón. / SERVICIO ESPECIAL

En Plenas, el ayuntamiento, con la ayuda de los vecinos, preparó un vermú de San Isidro para todas las personas del pueblo que quisieron acudir.

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Valmadrid organizó un vermú tras la tradicional misa. / SERVICIO ESPECIAL

Y en Valmadrid, también se celebró la tradicional misa y la bendición de campos. Además, al acabar, se ofreció un vermú popular entre los asistentes.