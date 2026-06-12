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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ORGANIZADA POR ADECOBEL EN CAMPO DE BELCHITE

La robótica rural se consolida entre 31 jóvenes

Uno de los grupos de robótica y videojuegos.

Uno de los grupos de robótica y videojuegos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

La actividad extraescolar de robótica y desarrollo de videojuegos, organizada por el Grupo de Acción Local Adecobel, clausuró con notable éxito su tercer curso formativo consecutivo, consolidándose como una de las apuestas de ocio educativo e innovación más demandadas del territorio.

En esta edición, un total de 31 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 14 años, procedentes de municipios como Belchite, Lécera, Fuendetodos, Azuara y Codo, participaron activamente en las sesiones semanales impartidas en las instalaciones del colegio Belia de Belchite. A lo largo del curso lectivo, los alumnos aprendieron nociones clave de programación, pensamiento lógico y diseño digital, potenciando sus habilidades técnicas y creativas desde edades muy tempranas.

Esta iniciativa formativa nació con el claro objetivo de ofrecer a las familias del Campo de Belchite una alternativa de actividades extraescolares innovadora y de calidad, evitando que los jóvenes del medio rural tuvieran que desplazarse a Zaragoza para acceder a este tipo de conocimientos.

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La actividad ha sido promovida por la comarca Campo de Belchite, y está financiada con ayudas Leader y el pago de una inscripción por parte de las familias.

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