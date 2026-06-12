Talento y deporte para poner el broche final al curso en el Campo de Belchite

Las chicas y chicos de las actividades deportivas de judo, patinaje artístico y gimnasia rítmica finalizaron sus clases del curso 25-26, y realizaron sus festivales y exhibiciones de final de curso.

Los alumnos de judo mostraron todo lo aprendido durante el año en Lécera. / SERVICIO ESPECIAL

En Belchite tuvo lugar el festival de patinaje artístico dirigido por el monitor José Ángel, donde los participantes demostraron el trabajo y aprendizaje que han realizado durante el curso. También en Belchite, las gimnastas de rítmica mostraron los ejercicios preparados para la ocasión esta vez bajo la dirección de la entrenadora Sara. Por último en Lécera tuvo lugar la exhibición de final de curso de judo que reunió a todos los practicantes de este deporte tanto de la localidad de Lécera, como de Belchite y Azuara. Estos chicos también tuvieron la oportunidad de obtener su nuevo cinturón que demuestra los conocimientos adquiridos durante las clases pasando del cinturón blanco al cinturón amarillo.