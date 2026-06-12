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NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR

Tardeo, bingo y música: llegan las fiestas patronales de Lécera

Los más jóvenes fueron protagonistas en las fiestas.

Los más jóvenes fueron protagonistas en las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Lécera

Lécera celebró el primer fin de semana de mayo sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Olivar. Los actos comenzaron el viernes por la mañana con campeonato de fútbol sala, carrera de sacos, juego del pañuelo, pasacalles y vermú. Por la tarde, se realizó el pregón a cargo de las mayordomas en la plaza de la Fuente, seguido de tardeo con tapeo y bingo, y por la noche discomóvil.

La jota no pudo faltar en el programa de fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

La jota no pudo faltar en el programa de fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado por la mañana hubo hinchables en el pabellón, por la tarde recorrido de peñas con la charanga Los Guacamayos, y por la noche música con la Orquesta Bella Donna y DJ Dseik. En el descanso se eligió a los Majos y Reinas 2026.

El presidente comarcal junto a las autoridades de Lécera. | SERVICIO ESPECIAL

El presidente comarcal junto a las autoridades de Lécera. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo se ofreció un espectáculo musical y de magia con Alicia Lahuerta y Carlos Madrid.

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Las fiestas se celebraron en honor a Nuestra Señora del Olivar. | SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas se celebraron en honor a Nuestra Señora del Olivar. / SERVICIO ESPECIAL

Y el lunes 4 de mayo se celebró la romería a la Rebollosa amenizada por la charanga Moncayo Show como broche final a las fiestas.

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