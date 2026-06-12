NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR
Tardeo, bingo y música: llegan las fiestas patronales de Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
Lécera celebró el primer fin de semana de mayo sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Olivar. Los actos comenzaron el viernes por la mañana con campeonato de fútbol sala, carrera de sacos, juego del pañuelo, pasacalles y vermú. Por la tarde, se realizó el pregón a cargo de las mayordomas en la plaza de la Fuente, seguido de tardeo con tapeo y bingo, y por la noche discomóvil.
El sábado por la mañana hubo hinchables en el pabellón, por la tarde recorrido de peñas con la charanga Los Guacamayos, y por la noche música con la Orquesta Bella Donna y DJ Dseik. En el descanso se eligió a los Majos y Reinas 2026.
El domingo se ofreció un espectáculo musical y de magia con Alicia Lahuerta y Carlos Madrid.
Y el lunes 4 de mayo se celebró la romería a la Rebollosa amenizada por la charanga Moncayo Show como broche final a las fiestas.
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