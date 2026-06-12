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ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL CARRASCAL

Tradición, diversión y convivencia en Plenas

Food truck con gofres, hamburguesas y más.

Food truck con gofres, hamburguesas y más. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Belchite

Plenas

La Comisión de Fiestas de Plenas preparó un completo fin de semana con motivo de la romería de la Virgen del Carrascal. El viernes 1 de mayo hubo procesión y misa, vermú, bingo, concursos, gymkana infantil y discomóvil. Y el sábado 2 de mayo se ofreció un tardeo con música en directo en la nave. Más tarde, se celebró una cena en food truck con gofres, hamburguesas y más. Por último, continuó la fiesta con una discomóvil. Hubo mucha gente y lo pasaron genial.

Procesión de la Virgen del Carrascal. | SERVICIO ESPECIAL

Procesión de la Virgen del Carrascal. / SERVICIO ESPECIAL

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