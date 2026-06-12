PROGRAMACIÓN EN JUNIO Y JULIO
Verano de ‘kedadas’, excursiones y noches de actividad en Campo de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
El Servicio Comarcal de Juventud Campo de Belchite ha organizado varias actividades para el mes de junio. El viernes 19 se celebra la comida fin de curso con las antenas informativas de la comarca en las piscinas municipales de Azuara.
Desde el Servicio de Juventud agradecen al Ayuntamiento de Azuara la invitación a comer allí y la entrada gratuita para los jóvenes.
El sábado 20 de junio se realizarán kedadas comarcales en varios municipios por determinar. Y del 21 al 25 de junio, dos jóvenes de la Comarca Campo de Belchite participarán en el campo de trabajo de Jóvenes Dinamizadores Rurales que se celebra en Albalate del Arzobispo.
Además, el 6 de julio se organiza una excursión al Parque Warner Madrid. Y entre julio y agosto, una KCNocturna recorrerá los 15 pueblos de la comarca.
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