CAMPUS DE FÚTBOL DEL INTER AZUARA
80 niños y niñas disfrutan de su pasión por el balón en el IV Campus Inter Azuara
La iniciativa futbolística se llevó a cabo durante las mañanas de las dos primeras semanas de julio con mucha emoción por ganar
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La Crónica del Campo de Belchite
Azuara
Un total de 80 niños y niñas disfrutaron de su pasión por el fútbol en el IV Campus Inter Azuara. La actividad se realizó durante dos semanas: del 6 al 10 y del 13 al 17 de julio, por las mañanas.
Desde la organización dan las gracias al Ayuntamiento de Azuara por su predisposición para que siga este proyecto adelante, también a los colaboradores Bar Pikeras y Peña Zaragocista Villa de Azuara, y a las chicas del Albergue de Azuara, encargadas de preparar el almuerzo.
Este año el campus se adaptó ocupando la nave y el pabellón, demostrando que sea donde sea, los niños y niñas van a siguir disfrutando de esta actividad
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