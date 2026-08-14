80 niños y niñas disfrutan de su pasión por el balón en el IV Campus Inter Azuara

Un total de 80 niños y niñas disfrutaron de su pasión por el fútbol en el IV Campus Inter Azuara. La actividad se realizó durante dos semanas: del 6 al 10 y del 13 al 17 de julio, por las mañanas.

Desde la organización dan las gracias al Ayuntamiento de Azuara por su predisposición para que siga este proyecto adelante, también a los colaboradores Bar Pikeras y Peña Zaragocista Villa de Azuara, y a las chicas del Albergue de Azuara, encargadas de preparar el almuerzo.

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Este año el campus se adaptó ocupando la nave y el pabellón, demostrando que sea donde sea, los niños y niñas van a siguir disfrutando de esta actividad