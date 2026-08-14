ASOCIACIONES EN RED
Adecobel y Ecodes se unen para revitalizar el Campo de Belchite
El proyecto 'Asociaciones en red' de Adecobel ofrecerá asesoramiento gratuito, equipamiento compartido y financiación para dinamizar la vida social comarcal
La Crónica del Campo de Belchite
La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite (Adecobel) trabaja en la puesta en marcha del proyecto Asociaciones en red con el objetivo de dinamizar, revitalizar y poner en valor el tejido social del territorio con diferentes acciones como el asesoramiento gratuito, la adquisición de equipamiento compartido, la financiación de actividades o los encuentros de asociaciones.
Adecobel llevará a cabo este proyecto gracias a un convenio de colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), entidad encargada de liderar el Fondo de Beneficios Comunitarios constituido a raíz del acuerdo de compra de energía a largo plazo firmado entre Zelestra y Microsoft para el desarrollo de los parques solares Escatrón II y Fuendetodos II. El fondo toma el nombre de Redolada y también llegará a otras iniciativas y territorios.
Adecobel potenciará el tejido asociativo comarcal a través de cuatro líneas de actuación: un servicio gratuito de asesoramiento para crear, reactivar, asesorar y ayudar a entidades en cuestiones administrativas; la creación de una red de asociaciones enfocada en interconectar colectivos, optimizar actividades, ceder equipamiento y organizar un gran Encuentro de Asociaciones de Mujeres; la puesta en marcha de un espacio de co-creación para proyectos supramunicipales; y la puesta en marcha de dos convocatorias de ayudas financieras a las asociaciones para realizar actividades.
El presupuesto total para este proyecto asciende a 50.000 euros, que se invertirán hasta finales de 2027.
Inversión en el IES Benjamín Jarnés de Belchite
El fondo Redolada Ecodes no sólo va a impulsar el proyecto asociativo de Adecobel, sino que también llevará la metodología europea Euronet 50/50 a dos nuevos centros educativos: el IES Benjamín Jarnés de Belchite y el CEIP San Javier de Escatrón. En cada uno de ellos, se llevarán a cabo diversas actividades didácticas y participativas para co-crear planes de mejora de eficiencia energética, confort y adaptación al cambio climático, un enfoque que adquiere cada vez mayor importancia en un contexto de olas de calor recurrentes que amenazan la salud y rendimiento escolar del alumnado. Como resultado de este sistema, los beneficios económicos derivados de la reducción del consumo energético se compartirán entre los usuarios del centro y la entidad responsable del pago de las facturas. Así, el 50% del ahorro generado se pondrá a disposición de la comunidad educativa, que decidirá de forma participativa su destino: nuevas medidas de eficiencia, adaptación de espacios frente al cambio climático o apoyo a familias del entorno en situación de pobreza energética. A ello se sumará el aporte adicional del fondo para implementar medidas de adaptación, ya sea en los centros o en los patios de recreo. El modelo forma además a alumnado como asesores energéticos, que trasladan lo aprendido a sus propias familias y vecinos.
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