Adecobel y Ecodes se unen para revitalizar el Campo de Belchite

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite (Adecobel) trabaja en la puesta en marcha del proyecto Asociaciones en red con el objetivo de dinamizar, revitalizar y poner en valor el tejido social del territorio con diferentes acciones como el asesoramiento gratuito, la adquisición de equipamiento compartido, la financiación de actividades o los encuentros de asociaciones.

Adecobel llevará a cabo este proyecto gracias a un convenio de colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), entidad encargada de liderar el Fondo de Beneficios Comunitarios constituido a raíz del acuerdo de compra de energía a largo plazo firmado entre Zelestra y Microsoft para el desarrollo de los parques solares Escatrón II y Fuendetodos II. El fondo toma el nombre de Redolada y también llegará a otras iniciativas y territorios.

Adecobel potenciará el tejido asociativo comarcal a través de cuatro líneas de actuación: un servicio gratuito de asesoramiento para crear, reactivar, asesorar y ayudar a entidades en cuestiones administrativas; la creación de una red de asociaciones enfocada en interconectar colectivos, optimizar actividades, ceder equipamiento y organizar un gran Encuentro de Asociaciones de Mujeres; la puesta en marcha de un espacio de co-creación para proyectos supramunicipales; y la puesta en marcha de dos convocatorias de ayudas financieras a las asociaciones para realizar actividades.

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El presupuesto total para este proyecto asciende a 50.000 euros, que se invertirán hasta finales de 2027.