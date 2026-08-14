CAMPO DE BELCHITE SE LLENA DE DIVERSIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
‘A jugar con Adecobel’ vuelve al Campo de Belchite para animar el verano
La iniciativa de ocio estival de la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Belchite supera los 40 participantes en sus primeras semanas.
La Crónica del Campo de Belchite
El programa estival A jugar con Adecobel, impulsado por la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Belchite, marcha a buen ritmo en su edición de este verano. A día de hoy, ya han participado más de 40 niños y niñas en las primeras convocatorias celebradas en la comarca, reafirmando el entusiasmo y la excelente acogida que la propuesta tiene entre las familias del territorio.
Tras el gran éxito de la pasada edición, en la que se alcanzaron más de 190 participantes, la iniciativa ha regresado para seguir dinamizando los pueblos del Campo de Belchite durante los meses de julio y agosto, fomentando la creatividad, la imaginación y el conocimiento del entorno local a través del juego colaborativo en menores de 3 a 12 años.
Novedades y horarios
Las sesiones se han desarrollado en horario de mañana, de 9.30 a 13.30 horas (4 horas de duración). Entre las grandes novedades de este año destaca un emocionante escape room inspirado en el Mundial 2026, además de divertidas gincanas y dinámicas destinadas a estimular el trabajo en equipo, la convivencia y el vínculo con la comarca.
El programa está coordinado por Itziar Mainar Garcés, que se ha incorporado al equipo de Adecobel a través del Programa Jovem del Instituto Aragonés del Empleo destinado a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La vuelta al cole
Como gran novedad para apoyar la conciliación familiar y ofrecer una alternativa de ocio antes del inicio del nuevo curso escolar, Adecobel extiende la iniciativa con bloques de varios días consecutivos en cuatro localidades: Letux (24, 25 y 26 de agosto), Belchite (27, 28 y 31 de agosto), Azuara (1 y 2 de septiembre), y Lécera (3, 4 y 7 de septiembre).
Todas las actividades son totalmente gratuitas para las familias, siendo obligatoria la inscripción previa. Para apuntarse o consultar más detalles, se puede llamar a la oficina de Adecobel, escanear el código QR de los carteles oficiales o acceder al formulario de inscripción online.
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