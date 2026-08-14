QUINTA FASE DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
La antigua villa romana ya divisa la próxima llegada de visitantes en Azuara
La quinta fase de las obras de restauración, concluida en mayo, ha supuesto una inversión de más de un millón de euros para hacer el yacimiento visitable
Rubén López
La antigua villa romana de La Malena, en Azuara, cada vez está más cerca de recibir a sus primeros visitantes. Así se expuso a principios de julio durante una visita que el director general de Cultura, Pedro Olloqui, el alcalde de Azuara y el presidente de la Comarca Campo de Belchite realizaron al yacimiento para conocer la quinta fase de las obras de restauración. La fuerte tormenta que cayó en junio de 2026 ha retrasado el anhelado proyecto, pero las visitas ya se divisan en el horizonte.
«Después de tantos años es una satisfacción inmensa ver que las obras poco a poco llegan a su final. El yacimiento será visitable en breve plazo», subrayó el alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel. Olloqui, por su parte, destacó que «hoy es un día de gran alegría para todo Aragón» porque La Malena es «uno de los yacimientos arqueológicos de época romana más importantes que tiene la comunidad».
La gran joya de la antigua villa romana es el mosaico Bodas de Cadmo y Harmonía, uno de los más importantes de España por su excelente estado de conservación (su imagen ha dado la vuelta al mundo en los últimos años). Por suerte, las fuertes lluvias de hace un año no dañaron el mosaico, que está restaurado desde el año 2021 gracias a la apuesta de la DGA (no siempre ambiciosa y a veces tímida) por consolidar el yacimiento.
Paso definitivo
Por fin, esta quinta fase de las obras de restauración (con una inversión de más de un millón de euros) parece que ha dado el paso definitivo hacia uno de los objetivos fundamentales: que el yacimiento sea al fin visitable por el público.
Las obras de la quinta fase han finalizado en mayo. Los trabajos han dado continuidad a las intervenciones que se realizan en la villa desde 2018 para su conservación. Las obras han contemplado tres actuaciones importantes: la primera fue de protección y cerramiento, con objeto de ampliar la zona protegida del yacimiento para permitir su restauración. En esta fase se ejecutó el cerramiento de la zona sur y sur-este de la villa, incluyendo la parte proporcional del peristilo.
La segunda fue la actuación en arqueología y restauración de estructuras y mosaicos, realizadas en las zonas que se encuentran ya protegidas, tanto en la zona oeste, como en la zona sur.
Centro de visitantes
La tercera fase de las obras consistió en la construcción del edificio de recepción de visitantes y servicios, que ha supuesto la mejora de la accesibilidad y la posibilidad de una puesta en valor real del BIC mediante su uso turístico, permitiendo que se puedan realizar visitas guiadas semanales al yacimiento para su mayor conocimiento y promoción , una vez que finalicen las obras en la zona.
La antigua villa romana de La Malena fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de zona arqueológica, el 17 marzo de 1992.
Hace más de 40 años, en 1985, unos trabajos agrícolas en el municipio de Azuara sacaron a la luz esta villa romana de enormes dimensiones, con termas, estancias nobles y muchos metros cuadrados de mosaicos, entre ellos el ya citado Bodas de Cadmo y Harmonía.
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