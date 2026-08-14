La Asociación Empresarial del Campo de Belchite se refuerza con una incorporación

La Asociación Empresarial del Campo de Belchite (Aembe) ha contratado a una persona para mejorar sus servicios de cara a los socios, y trabajar en la gestión socioeconómica del territorio. Se trata de una joven de Lécera que se ha instalado en las dependencias de Adecobel, entidad que hasta ahora se encargaba de las tareas administrativas y de la dinamización empresarial.

Esta incorporación no solo refuerza la capacidad de actuación del colectivo empresarial, sino que permite una coordinación estrecha entre ambas entidades. Entre sus funciones destaca la gestión diaria de la entidad, la organización de eventos y la captación de nuevos socios, o las acciones ante problemas de infraestructuras y energía, entre otras.

La trabajadora ha sido contratada con el Programa JOVEM destinado a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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El programa está financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, y por la Unión Europea, a través del Programa FSE + Aragón 20217-2027. La subvención es de 18.888,80 € de los cuales el 60% (11.333,28 euros) son fondos propios del Gobierno de Aragón, y el 40% (7.555,52 euros) de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus.