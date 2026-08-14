GESTIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO
La Asociación Empresarial del Campo de Belchite se refuerza con una incorporación
La contratación de la nueva empleada busca optimizar los servicios a los socios y la gestión socioeconómica del Campo de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
La Asociación Empresarial del Campo de Belchite (Aembe) ha contratado a una persona para mejorar sus servicios de cara a los socios, y trabajar en la gestión socioeconómica del territorio. Se trata de una joven de Lécera que se ha instalado en las dependencias de Adecobel, entidad que hasta ahora se encargaba de las tareas administrativas y de la dinamización empresarial.
Esta incorporación no solo refuerza la capacidad de actuación del colectivo empresarial, sino que permite una coordinación estrecha entre ambas entidades. Entre sus funciones destaca la gestión diaria de la entidad, la organización de eventos y la captación de nuevos socios, o las acciones ante problemas de infraestructuras y energía, entre otras.
La trabajadora ha sido contratada con el Programa JOVEM destinado a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El programa está financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, y por la Unión Europea, a través del Programa FSE + Aragón 20217-2027. La subvención es de 18.888,80 € de los cuales el 60% (11.333,28 euros) son fondos propios del Gobierno de Aragón, y el 40% (7.555,52 euros) de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus.
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
- Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
- Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
- Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
- Prisión para los dos detenidos por el crimen del matrimonio de Tauste
- Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50
- El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo